Slušaj vest

Viktor Živojinović, sin pevčice Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, uživa na dalekom Tajlandu. On se oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako se provodi.

Družio se sa tigrom i slonom

Viktor je se na ovoj destinaciji mazio sa mladunčetom tigra. Ušao je u kavez i igrao se sa divljom životinjom, a potom je "zajahao"  i mladunče slona.

Viktor Živojinović na Tajlandu Foto: Pritnsceen/Instagram

Muku mučio sa kilogramima

On je svojevremeno kuburio sa viškom kilograma, o čemu je otvoreno govorio. U jednom trenutku je imao 163 kilograma.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - rekla je svojevremeno Brena za "Informer".

Viktor u kavezu sa tigrićem Izvor: Instagram/viktorernest

Ne propustiteStarsLEPOJ BRENI UNIŠTILI 15 BUNDI, ISCEPALI, SEKLI, A JEDNA JE UKRADENA! Zatekla užas u kući na Bežanijskoj kosi: Čuvala sam ih u frižideru
whatsapp-image-20211221-at-5.33.05-pm-1.jpg
StarsHILJADU SVEĆA KOJE GORE, A SVE U JEDNOJ BOJI Specifična dekoracija na rođendanu Sofije Šašć: Došao i Brenin sin, a evo kako je sve izgledao (FOTO)
Sofija Šašić
StarsBRENU I BOBU NAPALI NA MREŽAMA ZBOG MRSNE HRANE, VIKTOR SVIMA ODGOVORIO! Objasnio šta je istina
Brena Boba Živojinović sarma
StarsSIN LEPE BRENE POKAZAO KAKO SPREMA SLAVU I ove godine je glavni u kuhinji, sad se snimio u dvorištu vile kao pravi domaćin (FOTO)
Viktor Živojinović