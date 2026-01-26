Slušaj vest

Viktor Živojinović, sin pevčice Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, uživa na dalekom Tajlandu. On se oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako se provodi.

Družio se sa tigrom i slonom

Viktor je se na ovoj destinaciji mazio sa mladunčetom tigra. Ušao je u kavez i igrao se sa divljom životinjom, a potom je "zajahao" i mladunče slona.

Muku mučio sa kilogramima

On je svojevremeno kuburio sa viškom kilograma, o čemu je otvoreno govorio. U jednom trenutku je imao 163 kilograma.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - rekla je svojevremeno Brena za "Informer".