Jedna od omiljenih destinacija ove godine, veoma popularna među poznatima, jeste Tajland. I Nataša Bekvalac se sa porodicom uputila na ovu egzotičnu distinaciju, kako bi uživala u predivnim plažama i nesvakidašnjoj prirodi.

Njena sestra Kristina i ona su podelile niz detalja sa ove daleke destinacije, te su, između ostalog, pokazale i prevozno sredstvo koje su koristile po upitnim putevima.

Zajedno su rešili da do plaže idu specijalnim vozilom, pa su se pozadi poređali, dok Nataši nimalo nije bilo svejedno zbog ovoga.

- Mačke i momak krenuli na plažu! Gospodi pomiluj! - pisalo je u objavama.

Nataša se nervozno smejala, pa je sve vreme držala ćerku Katju koja je bila ispred nje.

- Stigli živi i zdravi! - poručili su na kraju avanture.

Druženje sa slonovima

Nataša, inače, danima kači na društvene mreže fotke iz Tajlanda, kako uživaju u šetnji sa slonovima, kao i kako uživaju na plaži.