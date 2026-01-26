Slušaj vest

Jedna od omiljenih destinacija ove godine, veoma popularna među poznatima, jeste Tajland. I Nataša Bekvalac se sa porodicom uputila na ovu egzotičnu distinaciju, kako bi uživala u predivnim plažama i nesvakidašnjoj prirodi. 

Njena sestra Kristina i ona su podelile niz detalja sa ove daleke destinacije, te su, između ostalog, pokazale i prevozno sredstvo koje su koristile po upitnim putevima.

Zajedno su rešili da do plaže idu specijalnim vozilom, pa su se pozadi poređali, dok Nataši nimalo nije bilo svejedno zbog ovoga.

- Mačke i momak krenuli na plažu! Gospodi pomiluj! - pisalo je u objavama.

Nataša Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram

Nataša se nervozno smejala, pa je sve vreme držala ćerku Katju koja je bila ispred nje.

- Stigli živi i zdravi! - poručili su na kraju avanture.

Druženje sa slonovima

Nataša, inače, danima kači na društvene mreže fotke iz Tajlanda, kako uživaju u šetnji sa slonovima, kao i kako uživaju na plaži. 

Nataša Bekvalac na Tajlandu Foto: Printscreen/Instagram

