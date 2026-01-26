Slušaj vest

Milica Jokić nedavno je kupila stan, a sada je na slatkim mukama oko opremanja i sređivanja.

Pevačica je otkrila čije savete sluša od starijih kolega, ali i ko joj je najveća podrška u svemu.

"Posle jedne nekretnine, može i druga"

- Mene su roditelji učili odmalena da kad god imam neki štek, to uložim u nešto pametno, a ne u krpice, garderobu. Naravno, troši se, ali ja sebe tešim da sve to iskoristim. Kupila sam stan, hvala dragom Bogu, mislim da je to veliki uspeh u ovim godinama, zahvalna sam Bogu na svemu. Nije još gotov, ali kad bude, biće tih slatkih muka, a posle želim da nastavim u tome. Moja koleginica Viki Miljković me je tome učila, uvek mi kaže: "Samo u to ulaži". Skoro sam se čula sa Milošem Bojanićem, on je poznat po tome što ulaže u nekretnine, a moji roditelji su mi rekli da se negde i ugledam na njih. Posle jedne nekretnine, može i druga - govorila je Milica za Blic i progovorila o svojoj najvećoj podrški:

Podrška najbližih

- Tata mi je uvek pričao da je želeo da se bavi muzikom, ali njegovi roditelji to nisu podržavali. Bilo mu je krivo zbog toga, ali našao se u drugom poslu i uspešan je u tome. Onda je odlučio da mene i brata usmeri i podrži u svemu što odlučimo. Zahvalna sam roditeljima jer su me od starta podržavali u svemu. Kao manja, pored osnovne škole, išla sam i u muzičku školu, školu pevanja – nikad nisam imala vremena za gubljenje, da budem sa drugarima. Možda mi je i žao zbog toga, jer nisam kao svi moji drugari imala to neko detinjstvo, ali se ne kajem, jer mislim da sam krenula pravim putem i radim ono što sam htela.