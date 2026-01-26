Slušaj vest

Predrag Anđelković iz "Nikad nije kasno" se treći put razveo.

Kako kaže, više ga emotivni odnosi ne zanimaju, već želi samo da se posveti deci.

Naime, njegova promena fizičkog izgleda odmah je pokrenula pitanja, pa ga je Tamara Grujić iz žirija u šali upitala da li je za njegovu novu liniju zaslužna neka "tajna veza".

Međutim, Predrag je u emisiji "Nikad nije kasno" demantovao da postoji nova ljubav, te otkrio da se treći put razveo.

"Posvetio sam se deci"

– Nemam, trudim se pošto se treći brak završio relativno skoro da uživam, posvetio sam se muzici, radim ono što volim. Dosta mi je i žena i svega, sada posvećujem život samo svojoj deci – bio je iskren Peđa u emisiji. On je pevao pesmu Ace Pejovića "Ne pitaj", a Mare je primetio da Peđin glas zahteva drugačiji repertoar.

Foto: Printscreen/Youtube

– Meni više odgovara Oliver Dragojević u tvojoj interpretaciji. Imaš dosta krupan glas, a pesme kao ove od Ace Pejovića, one traže malo više mekoće. Tvoj glas je poput Tom Džonsa, taj neki potencijal da razvališ binu i moj ti je savet da biraš snažnije pesme – poručio mu je Mare, dodavši da mu je boja glasa autentična.

kurir/blic