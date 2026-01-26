Slušaj vest

Anabela Atijas danas ima poseban povod za slavlje.

Pevačica koja važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi napunila je 51. godinu.

"Ne bih ništa menjala"

Anabela Atijas je na svom Instagramu objavila video i bez zadrške otkrila koliko tačno ima godina.

- Ova Vodolija je napunila 51 godinu. Samo ću se zahvaliti Bogu, svima vama koji me svakodnevno podržavate, inspirišete i dajete mi energiju. Mojoj porodici, sa kojom bih opet sve ponovo u svakom ovozemaljskom životu. Sve isto, ništa ne bih menjala, vi ste moje bogatstvo - napisala je Anabela.

Anabela je ponela šljokičavu haljinu koja je istakla njenu izvajanu figuru i ponovo dokazala da joj godine ne mogu ništa.

Igra sudbine

Anabela Atijas otkrila je nedavno nakon više decenija da je glavni krivac za to što je ona postala pevačica grupe Fanki dži, upravo njen kolega Nenad Knežević Knez.

"Za one koji ne znaju ko stoji iza pesme 'Samo u snu' - tekst je pisao Milan, a muziku Knez, koji mi je i dao ideju da postanem pevačica grupe Funky G. Volim vas", napisala je Anabela na svom storiju.

Podsetimo, Anabela je napustila Funky G nakon Gagijeve borbe sa zavisnošću i razvoda, ali su pre nekoliko godina izgladili odnose i ponovo počeli da nastupaju zajedno.