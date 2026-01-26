Slušaj vest

Slobodan Batjarević Cobe proslavio se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" gde je učestvovao 2007. godine, nakon čega je potpuno nestao.

Danas živi na relaciji Srbija - Nemačka i posvećen je porodičnom životu. On ima ćerku i sina, a od njih čak četvoro unučadi.

Obezbedio celu porodicu

Kako kaže, tokom svoje karijere je dovoljno zaradio da obezbedi porodicu, što mu je najbitnije.

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - rekao je pevač, a onda otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - rekao je Cobe za Hype tv.

Foto: Printscreen Youtube/Amigi Show

Najmlađi deda na estradi

Iako ima samo 43 godine, Cobe je prošle godine dobio svoje četvrto unuče.

Pevač i bivši rijaliti učesnik deda je tri devojčice i dečaka.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osećaj, ispunjen sam u svakom smislu - rekao je Cobe ranije za Grand.

Sa 18 godina je oženio dugogodišnju devojku Anu sa kojom ima dvoje dece, ćerku Slađanu i sina Nebojšu. Danas ima 43 godine.

Komšije iznenađene spiskom njegovih nekretnina

Ekipa Kurira nedavno je posetila je Leskovac i uputila se u kraj u kom živi pevač. Njegove komšije su nam rekle da je Cobe divan čovek, vredan i pošten. Međutim, na pitanje o njegovim kućama koje je sagradio oni nisu imali odgovor.

- Cobe je mnogo dobar čovek. Mi za te tri kuće nismo znali. Ovde ima samo jedna, evo ova u koju gledamo - rekao nam je jedan komšija, a i komšinica se složila s njim.