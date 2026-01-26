Slušaj vest

Kristina Kija Kockar se oglasila iz bolnice i zabrunila svoje pratioce na društvenim mrežama.

Pobednica prve sezone objavila je fotografiju iz bolničkog kreveta.

Završila u bolnici

Kija je u ranim jutarnjim časovima okačila sliku iz bolničke postelje i pokazala da prima infuziju.

Foto: Printscreen

Takođe, putem fotografija je objavila da je njen verenik sve vreme bio uz nju, te joj je i masirao stopala.

Foto: Printscreen

Ekipa Kurira je pokušala da stupi u kontakt za Kijom, ali tom prilikom nije bila dostupna.

Nedavno se verila

Pobednica Zadruge Kija Kockar nedavno je objavila da se verila, a lepe vesti podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Tim povodom, Kija je sada otkrila kako je izgledala posebna večera organizovana u njenom domu, i to na Božić, praznik koji joj je, kako je istakla, posebno drag.

U intimnoj atmosferi, okružena bliskim prijateljima, veče je proteklo u znaku tradicije, dobre hrane i muzike, a upravo tada usledilo je i emotivno iznenađenje, veridba pred svima prisutnima.

- Hvala mojim prijateljima koji su bili deo ove prelepe večeri u mom domu, koja je već dugogodišnja tradicija. Pozdravljamo i one koji, nažalost, nisu uspeli da dođu iz opravdanih razloga. Nadam se da ste se lepo proveli i uživali u trpezi, vinu, društvu i muzici. Hvala što ste bili deo jednog prelepog trenutka u mom životu, veridbe! Hvala svima na čestitkama, ne uspevam sve da otvorim ovde. Svakako, moji prijatelji imaju moj broj telefona – napisala je Kija Kockar.

