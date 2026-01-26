Slušaj vest

Mina i Ognjen Amidžić su se nakon rođenja prvog zajedničkog deteta uselili su se u nekretninu voditelja na Dorćolu koju su renovirali po svojoj meri i ukusu.

Kako su pisali domaći mediji, za renoviranje i opremanje stana voditeljski par je iskreširao oko 100.000 evra, a sada uživaju u rezultatima truda.

Luksuz

Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno svojim pratiocima pokazuje emotivne i porodične trenutke, a nekoliko puta je javnost imala prilike da zaviri u njihovu oazu mira u srcu Beograda.

U stanu dominiraju svetle boje i drveni materijali, a plafon i svetla su urađena "po poslednjoj modi".

Dom Mine i Ognjena Amidžića Foto: Printscreen, screenshot instagram

Nasred sobe je ogromni moderni sto čija se nijansa slaže sa ostatkom dnevne sobe, a bračni par može da uživa i u gledanju gotovo "kućnog bioskopa".

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

Stigla devojčica

Porodica Amidžić postala je bogatija za još jednog člana jer je pre dva dana Mina na svet donela ćerkicu kojoj se voditelj posebno radovao.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a mama i beba su dobile najviše ocene.

Ponosni roditelji bebi su dali ime Lola.

Ime Lola je španskog porekla, nadimak od imena Dolores, u religijskom kontekstu se vezuje za Bogorodicu. Ime Lola je popularno širom sveta u Španiji, Francuskoj, SAD-u, Rusiji, a često se i vezuje za osobine - šarm, samopouzdanje, nezavisnost, životna energija.

