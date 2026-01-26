Slušaj vest

Danas je počeo novi krug snimanja emisija "Zvezde Granda", a među prvima je došla voditeljka Anu Sević koja će i dalje voditi ovo takmičenje.

Ko će biti voditeljka?

Ana Sević je svojim dolaskom potvrdila da se voditeljka Sanja Kužet još uvek ne vraća sa porodiljskog na Grand televiziju i da će ona i dalje biti voditeljka "Zvezda Granda".

Ona je istakla da na povratak na snimanja gleda kao na odmor, jer joj je prethodni period tokom praznika bio baš naporan i turbulentan zbog obaveza.

- Da li je još neko stigao sem mene?! Sneža uvek na probi, ne propušta ništa, ona je pre mene stigla - rekla je za Republiku Ana Sević, pa objasnila zbog čega na snimanja gleda kao na odmor:

- Pravo da vam kažem, bilo je vrlo naporno, mesec dana smo bili tamo, ovamo, deca, ovo mogu da kažem da će mi biti odmor. Jesmo li vam nedostajali?! - upitala je Ana Sević.

Na pitanje da li je produkcija spremila neke novosti kada je takmičenje u pitanju, Ana je otkrila da su kandidati toliko dobri, da je ostalo samo da upotpune sve svojim kreacijama i stajlinzima.

- Toliko su kandidati dobri, videćemo kakvi će biti stajlinzi, rekla je Ana, a na kontstaciju da se Sanja Kužet nije pojavila, odnosno nije vratila na snimanja, poručila je:

- Vidite da sam ja tu!

Vozni park

Ana Sević i njen suprug ne štede kada su automobili u pitanju, a njihov vozni park vredan je 400.000 evra.

Pevačica trenutno je u srećnom braku sa Danijelom Nedeljkovićem sa kojim dvoje dece, sina Simeona i ćerku Senu, a sa Darkom Lazićem, pevačica ima ćerku Leonu.

Ana i Danijel uživaju u porodičnom životu, odlaze na skupocena putovanja, a njihov dom nalazi se u luksuznom kompleksu na Bežanijskoj kosi. Da uživaju u luksuzu jasno je i po voznom parku koji imaju.

Naime, Danijel i Ana uslikani su kako se voze svojim besnim mašinama čija je zajednička vrednost čak oko 400.000 evra. Mercedes im je sudeći po fotografijama pravi mezimac, jer su njihovi najskuplji četvorotočkaši upravo tog brenda. Prvi automobil je luksuzna "Mercedesova" G klasa čija je vrednost oko 250.000 evra u zavisnosti od paketa u kom dolazi, prenose domaći mediji.

