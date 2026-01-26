Slušaj vest

Dejan Dragojević nedavno je govorio o tome kako je izgubio na sudu od Aleksandre Nikolić koja je tužila njega i njegovu mamu, a sada se oglasila i ona sa tvrdnjom da je istu tužbu povukla, pa otkrila razloge.

Dragojević je nedavno gostujući u podkastu Lune Đogani otkrio da je njega i njegovu majku Biljanu tužila Aleksandra Nikolić, da je proces dugo trajao ali da je sada priveden kraju.

"Istina je, ali..."

Njegove reči potvrdila je i Aleksandra Nikolić, ali pobednica "Zadruge 6" navodi da je Dragojević izostavio činjenicu da je ona tužbu povukla pred svoj odlazak iz Srbije.

- Odgledala sam snimak u kom se priča o toj famoznoj tužbi. Neću nikoga imenovati i pominjati, niti bilo šta ružno pričati o bilo kome. Nije mi to cilj, niti su mi ti ljudi interesna sfera, verujem ni ja njima. Samo mi nije jasno zbog čega se o tome priča sada i to odjednom nakon toliko vremena. Istina je sve što ste čuli, samo što je jedna činjenica izostavljena, a to je da sam ja tu tužbu povukla - rekla je Aleksandra.

Ona je navela i razloge iz kojih se odlučila na taj korak.

"Nema potrebe da se povlačimo po sudovima"

- Ja sam tu tužbu povukla iz razloga jer ne želim da se povlačim po sudovima, jer to traje i traje... Kada sam odlazila iz Srbije ja sam kontaktirala advokata i rekla mu da želim da povučem tu tužbu. Takođe sam u to vreme bila u pregovorima za posao sa televizijom na kojoj je bila zaposlena i osoba koja je komentarisala tužbu. Razgovarala sam tada sa glavnim čovekom televizije između ostalog i o toj tužbi i shvatila sam da nema potrebe da se povlačim po sudovima i da dokazujem šta je rečeno. Nismo se dogovorili oko poslovnog angažmana, jer sam ja organizovala odlazak iz Srbije - rekla je Nikolićeva.

Prema njenim rečima, da podnese tužbu rešila je nakon što se po izlasku iz rijalitija nije osećala bezbedno.

- Ljudi su spremali atak na mene, to je bilo strašno. Zvali su me telefonom to su bile takve uvrede, takve pretnje, ja sam bila tada u osmom mesecu trudnoće i veoma loše je uticalo na mene. Nisam znala kako to više da zaustavim. Kao jedna žena, samoa u Beogradu nisam znala šta da radim, kontaktirala sam advokata, porazgovarala sa njim i podnela tužbu. Nisam se osećala bezbedno, jer su ljudi dolazili ispred moje zgrade, to je bilo strašno - objasnila je Aleksandra.

"Naknada štete je 400.000 dinara"

Aleksandra Nikolić je na sudu dobila tužbu protiv Dejana Dragojevića i njegove majke Biljane Dragojević. To je tvrdnja Dejana Dragojeviča koji je, prema donetoj presudi, u obavezi da Aleksandri solidarno isplati sumu od 400.000 dinara.

- Dešavala su se suđenja, ovo je sad već došlo do kraja - rekao je Dejan u snimku.

- Usvaja se tužbeni zahtev tužilje Aleksandre Nikolić, a tuženi Dejan Dragojević i Biljana Dragojević se obavezuju da tužilji solidarno isplate iznos od 400.000 dinara na ime nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda i ljudskog dostojanstva, iznošenjem neistina i uvreda u emisiji emitovanoj 25.03.2024. godine, sa zakonskom kamatom - pročitao je Dejan.

- Naknada štete je 400.000 dinara. Mama i ja smo osuđeni zbog toga što je keva iznela nadimke koji su već bili pomenuti u rijalitiju, po medijima... Ali dobro. Taman kad mi stigne sve biće dve godine. Ovo je završeno, zato vam i čitam. Eto, imali ste priliku da vidite kako se tuže ljudi iz rijalitija - naveo je Dragojević.

