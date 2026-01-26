"DA TE OVE GODINE NIŠTA NE BOLI" Luna Đogani čestitala rođendan Anabeli, majci uputila dirljive reči (FOTO)
Anabela Atijas danas ima poseban povod za slavlje. Pevačica koja važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi napunila je 51. godinu, a čestitke pljušte na sve strane.
Emotivna čestitka
Jedna od prvih koja je Anebeli javno čestitala jeste njena ćerka Luna, koja je na Instagramu napisala emotivnu poruku.
- Srećan rođendan mojoj majki, želim ti sreću, zdravlje, ljubav, uspeh, spokoj i mir. Nikada ne zaboravi svoju vrednost, da te ove godine ništa ne boli i da ti se uspesi ređaju kao i na početku ove 2026. godine. Sve si zaslužila - napisala je Luna.
"Ne bih ništa menjala"
Anabela Atijas je na svom Instagramu objavila video i bez zadrške otkrila koliko tačno ima godina.
- Ova Vodolija je napunila 51 godinu. Samo ću se zahvaliti Bogu, svima vama koji me svakodnevno podržavate, inspirišete i dajete mi energiju. Mojoj porodici, sa kojom bih opet sve ponovo u svakom ovozemaljskom životu. Sve isto, ništa ne bih menjala, vi ste moje bogatstvo - napisala je Anabela.