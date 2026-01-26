Slušaj vest

Milan Milošević govorio je o svojoj prošlosti, problemima i teškim periodima.

Voditelj je otkrio da je u jednom trenutku mislio da nema rešenja i da nikada neće biti bolje.

Potresni detalji

Milošević je prepričao razgovor sa majkom i otkrio potresne detalje.

- Sedimo ja i mama i kažem ja njoj, reko mama znaš šta ćemo ti i ja da uradimo? Kaže ona: "Šta?" Reko ti i ja ćemo da kupimo pesticid, onaj otrov, to sam ja pročitao negde čuo. I da, kažem joj ti ujutro ideš u apoteku, poljoprivrednu, i da kupiš i mi ćemo to da popijemo. I reko da zaspemo, da se više ne probudimo. I ona gleda u mene, ona sad ne zna jesam li ja ozbiljan. Kaže ona: "Molim?", rekao sam joj: "Rešio sam da ja i ti završimo ovu priču, od ovog nama nema oporavka - govorio je Milošević za Adria TV.

Ispovest Milana Miloševića Foto: Boba Nikolić

- Mi sve gore i gore stvari, sve veći dugovi. Ja vama ne mogu da opišem to kad krene... Ti možeš da radiš kao konj pošteno, ti ne možeš da stigneš da živiš život normalan jer imaš stalno dugove koji te čekaju. Non stop neke rate, pa ovo pa ono, pa kvarovi. Ne možeš da stigneš ništa u životu. Imao sam tada 30 godina. Posle sam video izlaz iz svega i nikad to ne bi uradio.

"Moj otac je bio katastrofa čovek"

Inače, ranije je Milan Milošević izneo stravične detalje i priznao da je njegov otac godinama maltretirao njegovog brata.

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević sa majkom Foto: Printscreem, Pritnsceen

- Meni je javljeno kada sam bio u gostima, ja sam došao i nisam mogao da se nosim sa maminom tugom, od tada je njen život krenuo ka dole, ona je od tada propala, posebno je bila vezana za njega, othranila ga je sama i namučila se sa njim i nikada nije sebi mogla da dopusti što se udala za mog oca, koji je njega maltretirao ceo život. Kažu da je bio crn ceo, od glave do pete, od kaiša i pruteva, nije mogao da se skine na fizičkom nikada, svaki dan ga je moj otac tukao bez razloga...Moj otac je stvarno bio katastrofa čovek, bio je dobar za sve, a za nas najgori! Bio ozbiljlan majstor, vredan čovek, ali po alkoholu katastrofa - ispričao je Milošević nedavno u podkastu "Na liniji života".

SOS telefon za pomoć

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.