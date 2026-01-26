Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta prvi put se pojavila u javnosti posle napada na nastupu u Čačku, gde je pevala na dočeku Srpske nove godine. Bekuta je stigla na snimanju "Zvezde Granda" i nije bila raspoložena za izjave.

- Od kad vi čekate ovde?! Ja sam baš htela da idem na ona vrata, ja sam samo zbog vas izašla! - poručila je Ana Bekuta, a potom potezom ruke pokazala da su joj usta zaključana i da neće govoriti o sramnom napadu koji je doživela.

Podsetimo, manja grupa blokadera je gađala pevačicu grudvama i ledenicama tokom njenog koncerta na trgu u Čačku. Iako je pevala pored zvuka vuvuzela, pištaljki i zvižduka, Ana Bekuta im se obratila.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Jel radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo!

Bekuta je sišla sa bine, ali nije prekinula koncert, te je i nakon toga nastavila da peva pored bine.