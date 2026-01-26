Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" raspoložena kao i obično.

Odmah je otkrila da će sama voditi emisiju i danas i sutra jer je njen kolega Ognjen Amidžić, kako ona kaže, na kraćem porodiljskom bolovanju nakon rođenja ćerke.

- Ognjen ima dva dana porodiljskog tako da ja sve sama danas i sutra radim. Čula sam se sa njim, sve je u najboljem redu i u sredu slavimo! Ja se i dalje smejem tome što sam ja bila ta koja je otkrila pol bebe, zato bolje da više ništa ne pričam - kroz smeh je rekla voditeljka, a onda je prokomentarisala gorecu temu, skandal između bivših supržunika Jelene Karleuše i Duška Tošića.

- Meni se to ne bi desilo jer ja nakon razvoda nisam delila imovinu. Svako je imao svoje. Uvek sam na ženskoj strani, ali smatram da takve stvari ne trebaju da rade partneri koji su se razišli, a imaju decu.

Zanimalo nas je i da li bi ona oprostila svom partneru prevaru.

- Ja ništa ne praštam, a pogotovo ne prevaru. Ovo sada što se dešava gde muskarci vode dvostruke živote i varaju svoje žene i te teme to je bas strašno i zabrinjavajuće.

Bojana je otkrila ji da li je nekada saznala nešto o nekoj poznatoj licnosti, kada je reč o ovoj temi i da ju je to šokiralo.

- Ma ništa više ne može da me šokira, a verujem ni vas. Danas je takvo vreme da je sve postalo normalno.

Morali smo da pitamo voditeljku i da li je zaljubljena.

- To me uvek pitate! Da vam kažem, otkako sam se razvela, ja sam uvek zadovoljna i zaljubljena - poručila je Bojana za Kurir.