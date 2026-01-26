Slušaj vest

Slobodan Radanović i sa povređeom nogom funkcioniše bez problema. U to se uverila ekipa našeg portala koja je uslikala pevača na Kopaoniku, svega nekoliko dana nakon što je javno otkrio da ima polomljeno stopalo. Iako se nalazi u teškom zdravstvenom stanju i trpi jake bolove, popularni muzičar ne odustaje od obaveza.

Snalazi se

Dobro se drži

Na fotografiji se vidi kako peva, sa ortozom na nozi, boravi u jednom od hotela na Kopaoniku, gde je na recepciji završavao osnovne administrativne stvari. Iako se primetno otežano kretao uz pomoć štake, Radanović je bio smiren i ljubazan prema osoblju, trudeći se da sve obavi bez nepotrebne pažnje.

Oglasio se

Podsetimo, Sloba je nedavno putem Instagrama otkrio da već tri nedelje funkcioniše uz jake bolove, a da je tek naknadno saznao da mu je stopalo slomljeno. Ono što je dodatno iznenadilo javnost jeste činjenica da se pevač ne seća ni trenutka povrede, niti kako je do preloma došlo.

Uprkos svemu, Sloba pokazuje profesionalizam i snagu, te se trudi da normalno obavlja svakodnevne obaveze, iako mu povreda očigledno otežava kretanje. Ostaje da se vidi da li će naredni period iskoristiti za potpuni oporavak ili će, kao i do sada, nastaviti da gura dalje uprkos bolovima.