Jelena Karleuša pojavila se na snimanju Pinkovih zvezda, nakon što se vratila iz Dubaija, gde je boravila sa ćerkama.

Iako je doputovala u kasnim večernjim satima, i gotovo da nije spavala, JK se u Šimanovcima pojavila tip-top sređena u "Guči" autfitu od glave pete.

Guči od glave do pete

Tako je izabrala svilenu košulju od 2.000 evra, mini suknju iste cene, kao i čizme do kolena od 2.300 evra. Uz to je ponela i tašnicu istog dezena od 2.000 evra.

- Naspavala sam se koliko je to bilo moguće. U kući je sve na svom mestu i životinje su čak tu. Ovaj moj stajling podseća na jedan film gde žena u "gučiju" ubija svog partnera, ali ja to neću uraditi - rekla nam je JK na samom ulasku u studio.

Jelena o skandalu

Podsetimo, Jelena Karleuša vratila se u Srbiju zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom, nakon nekoliko burnih dana i stresa koji je doživela od strane bivšeg supruga Duška Tošića.

Naša ekipa sačekala je pop zvezdu u kasnim večernjim časovima na beogradskom aerodromu. Jelena nije krila da joj je skandal sa Tošićem, koji joj je upao u u stan i zamenio brave, ali i izbacio njene mačke i kućne pomoćnice, teško pao, pa je jedva suzdržavala suze.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava - rekla je JK za Kurir i dodala:

- Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu.