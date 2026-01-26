Slušaj vest

Zorica Brunclik sa osmehom na licu stigla je na snimanje novih emisija popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“. Muzička zvezda bila je u društvu supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji je, kao i uvek, pokazao manire pravog džentlmena - otvorio je vrata automobila, pridržao suprugu i pomogao joj da bezbedno izađe.

Zorica je bila vidno raspoložena i nasmejana, a okupljenim novinarima poželela je lep dan, ne skidajući osmeh sa lica. U ruci je sve vreme držala termos sa napitkom, vodeći računa o hidrataciji tokom napornog snimajućeg dana. Bila je u opuštenom izdanju.

Sa njom je bila i ćerka Zlata Vujinović, profesionalna šminkerka, koja se pobrinula da na licu njene mame sve bude savršeno, kao i uvek. Njihov blizak odnos i međusobna podrška bili su i te kako primetni, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.

Muzička diva je još jednom pokazala da, i pored dugogodišnje karijere, zrači pozitivnom energijom i profesionalizmom, dok Kemiš ne prestaje da joj bude najveća podrška kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Njihov dolazak na snimanje nije prošao nezapaženo, a Zorica je još jednom potvrdila da je prava dama estrade.