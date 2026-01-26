Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda veoma raspoložena, a svi su primetili njen stajlin. Pevačica se nikada nije libila da ulaže u skupe brendove i luksuz, a veoma je slaba na tašne.

Ovaj put je Ceca ponela šanel tašnu, koja košta oko 10.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je izabrala zemljane tonove za snimanje, a zanimljivo je da je i Jelena Karleuša, nekoliko kilometara dalje ponela odevnu kombinaciju u istoj boji.

Prvi put bez dece na pomenu

Podsetimo, na Novom groblju u Beogradu, gde je Arkan i sahranjen, 15. januara održao se godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića.

Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.