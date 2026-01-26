Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda veoma raspoložena, a svi su primetili njen stajlin.  Pevačica se nikada nije libila da ulaže u skupe brendove i luksuz, a veoma je slaba na tašne.

Ovaj put je Ceca ponela šanel tašnu, koja košta oko 10.000 evra. 

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 Ona je izabrala zemljane tonove za snimanje, a zanimljivo je da je i Jelena Karleuša, nekoliko kilometara dalje ponela odevnu kombinaciju u istoj boji. 

Prvi put bez dece na pomenu

Podsetimo, na Novom groblju u Beogradu, gde je Arkan i sahranjen, 15. januara održao se godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića. 

Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.

Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima. Prvu put deca Anastasija i Veljko nisu došli na pomen.

Ne propustiteStarsŠOK I NEVERICA! CECA USRED BELA DANA UŠETALA U KAFIĆ: Zasela s njima i ispijala kafu - ovo je pravi PRESEDAN (FOTO)
Svetlana Ceca Ražnatović
Stars"TO MU JE PISALO U UGOVORU U ZVEZDAMA GRANDA" Ceca otkrila pod kojim uslovima je Keba došao u žiri, pa brutalno prozvala Milija
Stars"AU, KOLIKO SMO OSTARILI!" Cecin školski drug se pojavio u Zvezdama Granda, njena reakcija sve šokirala!
marija_serifovic_09032025_0039.JPG
StarsDARA POLJUBILA POD U ZVEZDAMA GRANDA! Pevačica završila pod stolom, Ceca brzo reagovala... Snimak postao viralan
Dara Bubamara