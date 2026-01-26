CECA POSLE ARKANOVOG POMENA PRVI PUT U JAVNOSTI: U ruci šeta šanel od 10.000 €, a evo šta joj je zajedničko sa Karleušom (FOTO)
Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda veoma raspoložena, a svi su primetili njen stajlin. Pevačica se nikada nije libila da ulaže u skupe brendove i luksuz, a veoma je slaba na tašne.
Ovaj put je Ceca ponela šanel tašnu, koja košta oko 10.000 evra.
Ona je izabrala zemljane tonove za snimanje, a zanimljivo je da je i Jelena Karleuša, nekoliko kilometara dalje ponela odevnu kombinaciju u istoj boji.
Prvi put bez dece na pomenu
Podsetimo, na Novom groblju u Beogradu, gde je Arkan i sahranjen, 15. januara održao se godišnji pomen gde prisustvuju najbliža porodica i prijatelji pokojnog Ražnatovića.
Ceca je na pomen došla u društvu snaje Bogdane, sestre Lidije Ocokoljić i njenog supruga Predraga. Tu je u unuk Željko.
Pevačica je na grob supruga donela veliki venac od belog cveća, a ovog puta odabrala je toplu garderobu u braon tonovima. Prvu put deca Anastasija i Veljko nisu došli na pomen.