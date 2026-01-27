Slušaj vest

Iako je deo javnog sveta godinama, Snežana Borjan danas bira povučeniji život. Supruga fudbalera i majka, žena jasnih stavova i bez straha da ih izgovori naglas, u intervjuu za Kurir govori o javnoj sceni, porodici, odrastanju dece u medijskom svetu, brakovima sportista, ali i o tome zašto veruje da su iskrenost i stabilnost jedini recept za dug odnos.

Zna šta hoće

Primećuješ li da te ljudi gledaju kad se negde pojaviš?

- Nekad mi to kažu ljudi koji su sa mnom, ali ja uvek pomislim da me je neko video u novinama ili sreo ranije na poslu pa mu je to interesantno.

Prija li ti javni život?

- Povukla sam se koliko sam mogla. Pojavljujem se uglavnom kad su u pitanju prijatelji ili neki događaji koje želim da ispoštujem. Ne izlazim često da bih to intenzivno osećala. Kad je Milan tu, on je uvek interesantniji medijima, pa su oči uglavnom uprte u njega.

Tvoje izjave često intrigiraju javnost.

- Mislim da ljudi prepoznaju iskrenost, naročito kada nemaš strah da kažeš ono što misliš ili ono što neki ne smeju da izgovore. To uvek izazove pažnju.

Pratiš li dešavanja na javnoj sceni?

- Pratim. Radila sam na fakultetu za marketing i u Partizanu, tako da sam navikla da budem u toku s trendovima i načinom na koji javnost funkcioniše.

Zna se red kod nje

Kako komentarišeš aktuelne odnose na domaćoj sceni, između Mine i njenog dečka ili Jelene Karleuše i Duška Tošića?

- Sve to vidim, ali trenutno sam više fokusirana na internacionalnu scenu, konkretno na porodicu Bekam. To je fascinantno celom svetu.Oni su posle kraljevske porodice najeksponiraniji. Svaki njihov korak je proračunat, a mislim da ih je ova situacija ozbiljno izbacila iz koloseka. Smatram da njihov sin nije shvatio da prezime koje nosi predstavlja breme, ali i ogromnu podršku porodice. Ovo je, po mom mišljenju, bio potpuno pogrešan potez.

Kakva ti je Viktorija Bekam?

- Žena koja ima jasan plan i program, od fizičkih aktivnosti do ishrane. Mislim da je kontrol frik. Ovakve situacije je sigurno izbacuju iz ravnoteže i verujem da je veoma besna.

Ti si žena fudbalera i imaš sina. Kako bi reagovala da on dovede partnerku koja ti ne odgovara?

- Mi roditelji moramo mnogo više da se bavimo emocionalnom i socijalnom inteligencijom svoje dece. Kad ste deo medijskog sveta i imate veliku porodicu, često se više vodi računa o slici koja ide u javnost nego o onome što se zaista dešava u kući. Mislim da se Viktorija trudila, ali dete je reklo da se osećalo odbačeno i da nije imalo svoje ja. Tu je ona, po mom mišljenju, izgubila konce. Treba da se bavimo sinovima kako bi sutra bili zadovoljni sopstvenim izborima.

Kako se to postiže?

- Davanjem dobrog primera. Sve što radimo u kući, način na koji se ponašamo i funkcionišemo, isto je i kod naše dece. Rad, red i disciplina su osnov. Tako se uče prave vrednosti.

Koliko je to teško?

- Teško je, ne mogu da kažem da nije. Najteže je odgajati muško dete koje raste bez oca i koje je željno njegove pažnje. Nije isto kada dete na trening vodi mama ili tata. Najteže mi je kada vidim da sin emotivno pati. Teši me jedino to što će, kada tata završi karijeru, moći više da budu zajedno.

Kako sačuvati brak u današnje vreme, posebno ako ste supruga fudbalera?

- Hoćeš odgovor koji će završiti na naslovnim stranama? Poslati muža da igra fudbal u Arabiji.

Čvrsta ruka

Kako se izboriti s lažima i ljudima koji se pretvaraju da te cene?

- Najvažnije je isključiti se, ali za to su potrebne godine iskustva. Moraš da se preispituješ i razmišljaš o sopstvenim postupcima. Izbor muškarca je presudan. Kad upoznajemo muškarca, vrlo brzo vidimo da li je on za porodicu ili će biti neko ko menja žene kao čarape. U takvim odnosima nema sreće i ti brakovi nikad ne opstaju. Mnogi uspešni sportisti su izgubili tu životnu utakmicu upravo zbog prevara.

Postoji li recept za dobar brak?

- Muškarci vole sigurnu luku. Da im je skuvano, spremljeno i da su zbrinuti u svakom smislu te reči. Kad muškarac to ima, nema potrebu da išta traži sa strane.

Zašto onda varaju, često s gorima?

- Iz kompleksa niže vrednosti, naročito ako je žena jača i eksponiranija. To je dokazivanje. Muškarcima moramo da pokažemo koliko su nam važni.

Šta je gore, prevariti ili biti prevaren?

- Biti prevaren. Tada nemaš grižu savesti i znaš da si dao sve od sebe.

