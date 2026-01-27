Slušaj vest

Mina Kostić je žestoko reagovala na komentare da ne bi trebalo da ostavlja ćerku Anastasiju samu s partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom zbog njegove "izopačenosti".

Foto: screenshot pink tv

Ove šokantne tvrdnje iznela je numerolog, astrolog i medijum Vidarica Bela, a pevačica je u izjavi za Kurir najavila tužbu i naglasila da njenu naslednicu niko ne sme da uzima u usta. Ona je, takođe, sve medije pozvala da stanu u njenu odbranu jer, kako kaže, takve nebuloze ne bi trebalo objavljivati.

Veruje samo u Boga

- U pitanju je kleveta, sram ih bilo, ide tužba, i to debela! Već smo angažovali i advokata. Zbog ovoga će biti debelo kažnjena i s moje i s njegove strane. Dete da mi niko u usta ne uzima. Treba da ih je sramota sve. Takvim pričama moramo da stanemo na kraj. Cela Srbija i mediji moraju da se dignu i da stanu uz nas. Ko god je to rekao, neka ga Bog pita, sram ih bilo, zlotvori. Ne znam ko je ta žena, u te gluposti ne verujem, u tarot i tome slično. Verujem samo u Boga, ja sam vernik. Sram da bude tu vešticu. I na kraju krajeva, bilo bi u redu da svi novinari stanu u moju odbranu i kažu da nije u redu takve nebuloze pisati ni objavljivati - rekla nam je vidno uznemirena pevačica, pa istakla da samo bolesni umovi mogu da napišu tako nešto.

- Kukala joj majka kako će da plati - poentirala je Kostićeva.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

Mina je istakla da se Kasper i Anastasija odlično slažu i da nema mesta ovakvim pričama, koje su, kako mnogi komentarišu, van granice zdravog razuma.

- On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrlila ga i poljubila, i osećaj koji sam imala je da se znamo ceo život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo ceo život zajedno. Super funkcionišemo kad ručamo, kad idemo negde... Kučići ga baš vole. Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lepo slažemo. Ćerka je bila kod tate kad je on došao, ali jedva je čekala da dođe kući i da se upoznaju - istakla je Mina.

Tokom razgovora Mini se pridružio i njen partner Kasper, koji nam je rekao da nikad ne bi dozvolio da pevačica napusti Srbiju zbog njega.

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv

Podsetimo, kako smo pisali, upravo će Kasper biti ključna figura kad je reč o Mininom profesionalnom iskoraku na inostrano tržište, pre svega Sjedinjene Američke Države. Plan je da u narednom periodu ima mnogo više nastupa u Americi, gde živi mnogo ljudi s Balkana, pa je ozbiljna potražnja za izvođačima njenog kalibra.

- Mane je opčinjen Mininim glasom, energijom i načinom na koji peva i igra. Naši ljudi u Americi drže brojne klubove i restorane, u kojima se okuplja publika s Balkana, a Kasper je to prepoznao kao odličnu priliku za nove poslovne angažmane. Njegova želja je da joj pomogne da karijeru dodatno poboljša i učvrsti - otkriva izvor blizak paru.

Želi da joj pomogne

- Mane će sigurno biti uz mene, šta god ja radila. Naravno da će mi pomoći u svakom smislu. Neće mi biti klasičan menadžer, ali sve što može oko nastupa, organizacije i kontakata on će mi pomoći. Kao što on pomaže meni, tako ću i ja njemu kad su u pitanju njegovi poslovi - rekla je Mina.

Foto: preentscreeninstagramsin_shone

Na njene reči nadovezao se sam Kasper, koji ističe da mu je najvažnije da se njihova saradnja ne protumači pogrešno.

- Naravno da ću joj pomoći. Nisam njen menadžer, već njen životni saputnik. Ne želim da ljudi pogrešno shvate da ja na njoj želim da zarađujem. Sve kontakte koje imam vrlo rado ću iskoristiti na pravi način i isključivo u njenom interesu - rekao je Ćuruvija za Kurir.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Mina Kostić: