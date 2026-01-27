Po kuloarima se već neko vreme šuška da je jedna od najuspešnijih i najuticajnijih novinarki, zvaćemo je Mračna , potpuno izgubila tlo pod nogama. Žena koju javnost zna kao racionalnu, pronicljivu i uvek korak ispred sagovornika, privatno je kažu doživela emotivni slom kakav nije očekivala ni u najlošijem scenariju. Drage moje abronošice, ovo nisam mogla da verujem. Razlog? Jedan žestok momak. Nepripitomljen, nepredvidiv, daleko od njenog sveta rokova, naslovnica i javnih nastupa. Upravo suprotno, sve ono što ona nikad sebi nije dozvoljavala. I baš zato je, izgleda, potpuno odlepila. Poverila se samo jednoj bliskoj prijateljici. Bez glume, bez maske, koju inače nosi. Priznala je da pati. Da joj se raspada koncentracija, da joj rečenice beže, da prvi put ne ume da racionalizuje ono što oseća. Kažu da je priznala kako joj je teže nego ikad, ne zbog posla, ne zbog pritiska, već zbog njega.



Priča se da je često zamišljena, odsutna, s telefonom u ruci, kao da čeka poruku koja nikako da stigne. Ona, koja je navikla da ima poslednju reč, ostala je bez odgovora. I bez kontrole. U krugovima bliskim njoj šapuće se da je rekla kako nikad nije bila ovako ranjiva, niti ovako nespremna na poraz.

On je, s druge strane, ostao isti - slobodan, svoj, neuhvatljiv. Bez obećanja, bez planova, bez namere da se menja. A ona? Izgleda da je prvi put u životu ušla u priču u kojoj nema ekskluzivu, nema istinu pre svih i nema srećan završetak na vidiku.

Jedno je sigurno, iza imidža žene koja razotkriva tuđe tajne krije se neko ko se sapleo o sopstvena osećanja. I ko bi, da može, ovu priču najradije ostavio neobjavljenu. A mi idemo dalje.

Majka jedne poznate glumice, zvaćemo je Visoka, rešila da sopstvenu ćerku izbaci iz stana zato što je odbila filmsku ulogu. I to ne bilo kakvu već projekat za koji je majka smatrala da je "ključan za karijeru" i "nešto što se ne odbija". Sukob je eskalirao nakon što je Visoka odlučila da kaže "ne" ulozi koja joj nije legla ni umetnički, ni lično. To "ne", međutim, u porodičnom domu nije prošlo mirno. Navodno su pale teške reči, optužbe o nezahvalnosti i propuštenim prilikama, a kao krajnji potez majka je zapretila izbacivanjem iz stana. Glumica je ostala zatečena, jer nije očekivala da će profesionalna odluka prerasti u porodični ultimatum. Po kuloarima se šapuće da joj je najteže palo to što podrška nije stigla od osobe od koje ju je najviše očekivala. Iza reflektora i crvenog tepiha, drama se ne glumi. Ona se živi.