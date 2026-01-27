Slušaj vest

Dok su u Srbiji januarski dani obeleženi sivim nebom, minusima i zimskom monotonijom, domaće poznate ličnosti odlučile su da pobegnu od hladnoće i godinu započnu na drugom kraju sveta - u egzotičnom raju zvanom Tajland. Ova destinacija već godinama važi za omiljeno utočište svetskog džet-seta, a čini se da joj ni domaća estrada ne može odoleti.

Pevač Saša Kovačević na Daleki istok otputovao je s verenicom. Iako se on nije oglašavao na društvenim mrežama s luksuzne destinacije, njegov kolega Darko Filipović ga je snimao i slikao u raznim izdanjima. Saša je iskoristio priliku da se prepusti i avanturističkom duhu Tajlanda.

Egzotični rezervati

Gotovo svi mediji su preneli to što se Kovačević u Tajlandu susreo s kolegom Darkom. Njih dvojica su, daleko od estradne vreve i reflektora, uživali u zajedničkom vremenu, obilazeći lokalne restorane i isprobavajući autentične tajlandske specijalitete, ali i egzotična pića po kojima je ova zemlja poznata. Slobodne dane provodili su u opuštenoj atmosferi, uz razne rekreativne aktivnosti - od izleta brodom do skrivenih ostrva, preko kupanja u toplom moru, do avantura u prirodi koje Tajland čine jedinstvenim.

Na egzotično putovanje otisnula se i Nataša Bekvalac, koja je odlučila da Tajland doživi u porodičnom okruženju. Uživanje u suncu i moru bilo je upotpunjeno zajedničkim izletima, obilaskom ostrva i posebnim atrakcijama namenjenim svim generacijama. Susreti sa egzotičnim životinjama, posete prirodnim parkovima i opuštene porodične šetnje ostavili su snažan utisak, a Tajland se još jednom pokazao kao savršena destinacija za one koji žele da spoje odmor i nova iskustva. Veliku pažnju privukle su i pevačicine fotke u bikiniju.

Među poznatima koji su januar zamenili palmama našli su se i Jovan Pejić i Ena Čolić, koji su uživali u luksuznim rizortima, ali i u upoznavanju lokalne kulture i svakodnevnog života.

Viktor Živojinović, poznat po svojoj strasti prema putovanjima, iskoristio je boravak da istraži i autentičnu stranu Tajlanda - tradicionalne pijace, bogatu gastronomiju, ali i prirodne lepote koje ovu zemlju izdvajaju od ostalih egzotičnih destinacija.

Osim uživanja u moru i suncu, zajednička nit svim poznatim putnicima bile su atrakcije po kojima je Tajland nadaleko poznat. Jahanje slonova, obilazak rezervata sa egzotičnim životinjama, kupanje u tirkiznim lagunama, istraživanje džungle i posete budističkim hramovima - sve je to činilo njihove dane ispunjenim i drugačijim od klasičnog letovanja.

1/7 Vidi galeriju Estrada uživa na Tajlandu Foto: Printscrean

Jedno je sigurno, dok su u Srbiji kaputi i zimske jakne bili neizostavni, domaće zvezde su godinu započele u kupaćim kostimima, uz palme, sunce i osmehe. Tajland im je pružio savršen spoj luksuza, avanture, dobre hrane i još boljeg društva, a uspomene sa ovog putovanja sigurno će dugo prepričavati.

Podsetimo, nedavno smo pisali i o ostalim estradnjacima i njihovim odmorima početkom nove godine. Edita Aradinović uživala je u Dubaiju, gde su joj trudnički dani proticali u miru, ali u i velikom stilu. Tea Tairović izabrala je sunce Maldiva. Ona je sa suprugom Ivanom uživala na medenom mesecu u tropskom raju, daleko od svakodnevnih obaveza i paparaca.

Dara Bubamara je još jedna dama koja je zimu zamenila toplijim krajevima. Dubai je njen izbor, a priče koje kruže sugerišu da je vreme provodila s novim dečkom. Tanja Savić je, za razliku od njih, odlučila da zimu provede u planinskom okruženju. Bugarska je bila njena destinacija, i to mesto gde sneg prekriva sve, a skijališta su krcata ljubiteljima zimskih sportova. Nikolija Jovanović zimu provodi u Italiji, gde je otišla sa svojom polusestrom. Goga Sekulić je uspela da spoji lepo i korisno. Na Kopaoniku ne samo da se odmarala već je i radila.

Foto: Kurir