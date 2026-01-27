Slušaj vest

Dok su u Srbiji januarski dani obeleženi sivim nebom, minusima i zimskom monotonijom, domaće poznate ličnosti odlučile su da pobegnu od hladnoće i godinu započnu na drugom kraju sveta - u egzotičnom raju zvanom Tajland. Ova destinacija već godinama važi za omiljeno utočište svetskog džet-seta, a čini se da joj ni domaća estrada ne može odoleti.

Pevač Saša Kovačević na Daleki istok otputovao je s verenicom. Iako se on nije oglašavao na društvenim mrežama s luksuzne destinacije, njegov kolega Darko Filipović ga je snimao i slikao u raznim izdanjima. Saša je iskoristio priliku da se prepusti i avanturističkom duhu Tajlanda.

Egzotični rezervati

Gotovo svi mediji su preneli to što se Kovačević u Tajlandu susreo s kolegom Darkom. Njih dvojica su, daleko od estradne vreve i reflektora, uživali u zajedničkom vremenu, obilazeći lokalne restorane i isprobavajući autentične tajlandske specijalitete, ali i egzotična pića po kojima je ova zemlja poznata. Slobodne dane provodili su u opuštenoj atmosferi, uz razne rekreativne aktivnosti - od izleta brodom do skrivenih ostrva, preko kupanja u toplom moru, do avantura u prirodi koje Tajland čine jedinstvenim.
Na egzotično putovanje otisnula se i Nataša Bekvalac, koja je odlučila da Tajland doživi u porodičnom okruženju. Uživanje u suncu i moru bilo je upotpunjeno zajedničkim izletima, obilaskom ostrva i posebnim atrakcijama namenjenim svim generacijama. Susreti sa egzotičnim životinjama, posete prirodnim parkovima i opuštene porodične šetnje ostavili su snažan utisak, a Tajland se još jednom pokazao kao savršena destinacija za one koji žele da spoje odmor i nova iskustva. Veliku pažnju privukle su i pevačicine fotke u bikiniju.
Među poznatima koji su januar zamenili palmama našli su se i Jovan Pejić i Ena Čolić, koji su uživali u luksuznim rizortima, ali i u upoznavanju lokalne kulture i svakodnevnog života.

Viktor Živojinović, poznat po svojoj strasti prema putovanjima, iskoristio je boravak da istraži i autentičnu stranu Tajlanda - tradicionalne pijace, bogatu gastronomiju, ali i prirodne lepote koje ovu zemlju izdvajaju od ostalih egzotičnih destinacija.

Osim uživanja u moru i suncu, zajednička nit svim poznatim putnicima bile su atrakcije po kojima je Tajland nadaleko poznat. Jahanje slonova, obilazak rezervata sa egzotičnim životinjama, kupanje u tirkiznim lagunama, istraživanje džungle i posete budističkim hramovima - sve je to činilo njihove dane ispunjenim i drugačijim od klasičnog letovanja.

Estrada uživa na Tajlandu Foto: Printscrean

Jedno je sigurno, dok su u Srbiji kaputi i zimske jakne bili neizostavni, domaće zvezde su godinu započele u kupaćim kostimima, uz palme, sunce i osmehe. Tajland im je pružio savršen spoj luksuza, avanture, dobre hrane i još boljeg društva, a uspomene sa ovog putovanja sigurno će dugo prepričavati.

Podsetimo, nedavno smo pisali i o ostalim estradnjacima i njihovim odmorima početkom nove godine. Edita Aradinović uživala je u Dubaiju, gde su joj trudnički dani proticali u miru, ali u i velikom stilu. Tea Tairović izabrala je sunce Maldiva. Ona je sa suprugom Ivanom uživala na medenom mesecu u tropskom raju, daleko od svakodnevnih obaveza i paparaca.

Dara Bubamara je još jedna dama koja je zimu zamenila toplijim krajevima. Dubai je njen izbor, a priče koje kruže sugerišu da je vreme provodila s novim dečkom. Tanja Savić je, za razliku od njih, odlučila da zimu provede u planinskom okruženju. Bugarska je bila njena destinacija, i to mesto gde sneg prekriva sve, a skijališta su krcata ljubiteljima zimskih sportova. Nikolija Jovanović zimu provodi u Italiji, gde je otišla sa svojom polusestrom. Goga Sekulić je uspela da spoji lepo i korisno. Na Kopaoniku ne samo da se odmarala već je i radila.

0.jpg
Foto: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStars"GOSPODE POMILUJ!" Nataša Bekvalac pokazala na šta se osmelila sa porodicom na Tajlandu
nataša Bekvalac
StarsKIJA SE HITNO OGLASILA ZBOG KASPERA! Otkriveno da li su se muvali, spomenula i Natašu Bekvalac: Prvo da vidimo da li će Minu da ženi...
kija kockar mina kostic kasper
StarsDOK CELA SRBIJA BRUJI O NJOJ ZBOG DEČKA MINE KOSTIĆ, ONA UŽIVA NA TAJLANDU: Nataša Bekvalac objavila fotke u kupaćem i zapalila mreže (FOTO)
Nataša Bekvalac uživa na Tajlandu
Stars"NASTAVIĆU TO DA RADIM I S MININIM KOLEGAMA" Oglasio se Kasper nakon što su isplivale poruke koje je pisao Nataši Bekvalac: Uključila se i pevačica
Natasa Bekvalac.jpg