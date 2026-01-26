Slušaj vest

Pevačica Goga Gačić, nakon razvoda od kolege Marka Gačića, pronašla je novu ljubav, navode mediji. Inače, ona je samo mesec dana nakon razvoda uplovila u novu vezu.

Naime, kako se saznaje, Goga navodno uživa u vezi sa članom svog benda. Vezu sa njim još uvek nije obelodanila, ali njih dvoje uživaju u ljubavi daleko od očiju javnosti.

1/9 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: printscreen YT, Printscreen/Instagram

Pevačicu smo u više navrata pozvali za komentar, ali se ona nije javljala.

Prvo oglašavanje Marka Goge nakon razvoda od Gordane

Vest da se pevačica Gordana Goga Gačić razvodi od kolege Marka Gačića nakon osam godina braka iznenadila je sve. Gačić se nedavno prvi put javno oglasio na ovu temu.

Naime, pevač se prvi razveo u 2026. od fatalne plavuše, a sad se javno oglasio:

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.

Goga zatražila razvod

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Prema informacijama koje su dospele u javnost, inicijator razlaza bila je pevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donela je odluku da se rastane od supruga.

Nakon osam godina braka, pevačica je rešila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

kurir.rs/blic

Poslušaje zanimljivosti o estradnjacima: