U rijalitiju "Elita 9", Marko Janjušević Janjuš priredio je šou za pamćenje nastupom na audiciji za "Talent show". On se pojavio u helankama i izveo tačku iz baleta "Labudovo jezero", što je izazvalo smeh do suza među cimerima.

Zorica Marković je prokomentarisala da joj se najviše dopalo stajanje na jednoj nozi.

- Kad se spremao meni su suze išle od smeha, samo tog labuda nekako da smiri. Milena se najviše fokusirala na labuda. Saškica je to videla i pre Milene u pušionici. Najviše mi se dopalo ono na jednoj nozi - rekla je Zorica Marković.

Ilija smatra da je pirueta bila najjači deo nastupa.

- Ja mislim da bi mu i sam Konstantin pozavideo na ovoj izvedbi. To je Janjuš i on je autentičan sam po sebi. Pirueta je bila najjača - rekao je Ilija.

Lepi Mića je apelovao na Ministarstvo kulture da Janjuša uzmu u obzir za angažman u pozorištu.

- Prijepolje je poznato po "Labodovom jezeru". Ja apelujem na Ministarstvo kulture da ga uzmu u obzir za pozorište - rekao je Mića, dok je Miki dodao da Holivud može da im pozavidi na ovakvom nastupu.

Nije istina da je Janjuš hteo da mi napravi dete

U Elitu 9 se nedavno uselila Jovana Cvijanović koja je po ulasku u Belu kuću odmah pala u zagrljaj Janjušu. Prethodno je, u studiju, pričala o njihovom odnosu.

Jovana je prokomentarisala odnos Dragane i Janjuša.

- Oni nisu u vezi. Oni su bili u martu, aprilu zajedno. Bili su jako kratko zajedno i ona je rekla da se nikad nisu posvađali nego da su u korektnim odnosima. Kad se on operisao ona je rekla da je njega primila u stan jer nije imao koga da zove. Nije postojala zabrana prilaska, jer da je postojala ja ne bih sedela sa njim na Borinom rođendanu. Videćemo sve, videćemo ko je koga proganjao i ko je koga zvao. Nikad nisam govorila ništa loše protiv njega, on ima ćerku od 12 godina - rekla je Jovana i odgovorila na priče da je Janjuš želeo da joj napravi dete.

- To nije istina, to su budalaštine. Nikakav rad na bebi nije bio. Ja sam njemu dvanaestog poslala poruku koja je duža, gde sam ga zamolila da ne spominje moje ime. Međutim, on je ustao i ispričao sve ono o meni. Nemam ja njemu prva šta da se obratim, ako mi se obrati, obratio mi se - rekla je Jovana.

