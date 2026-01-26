Slušaj vest

Bugarski pevač Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, izgovorio je sudbonosno „da“.

Radosnu vest folker je podelio sa pratiocima na Instagramu, gde je objavio fotografiju ruku svoje druge polovine i sebe, na kojima su jasno vidljive burme.

Azis izgovorio sudbonosno da
Foto: Printscreen

„Upravo venčani! Hvala ti, Ameriko“, napisao je Azis uz objavu, otkrivši da je brak sklopio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Burna biografija

Inače, zanimljivo je i to da je Azis rođen u ženskom zatvoru u Bugarskoj, jer je njegova majka služila kaznu zbog ilegalne prodaje uvezene odeće pre pada komunizma.

Azis je, podsetimo, u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada.

Azis Foto: Printscreen, Pritnsceen Instagram

Godine 2006. oženio se s muškarcem, iako istospolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku sa svojom najboljom prijateljicom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima otvoren odnos i da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

