Jakov Jozinović poslednjih meseci je glavna tema u medijima u regionu, jer je kao mlad pevač za kratko vreme postigao veliki uspeh, puneći dvorane i arene gde god da nastupa.

Naš paparaco uslikao je Jakova ispred jednog restorana brze hrane u Zagrebu, gde je s prijateljem otišao da nešto prezalogaji. Njemu su sve vreme prilazili fanovi i pozdravljali ga, dok je on sa svima, uprkos hladnom vremenu, ljubazno popričao i fotografisao se.

On je bio u ležernom stajlingu, ali bez jakne, tako da mu očigledno nije bilo hladno ove zimske zagrebačke večeri.

Inače, Jakovljeve obrade pop-rok klasika osvojile su publiku na Tiktoku, a sada puni hale i arene, iako ima tek jednu autorsku pesmu. Njegovi spontani nastupi, gde je pevao hitove Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića i Olivera Dragojevića, doneli su mu ogromnu popularnost.

Cela estrada komentarisala je ovaj fenomen, a među njima bila je i Marija Šerifović.

- Ne mislim ništa! U stvari imam jedno jedino mišljenje. Drago mi je što je omladina i ti neki mladi ljudi koji očigledno svog idola nemaju, što su ga pronašli u nekom ko peva muziku nas izvođača koji smo 40, 50, 60 plus, koji smo tu neku lepu muziku, slobodno mogu da kažem, postavili. Tako da drago mi je što su klinci izabrali to, a ne "brate, droga, kurve, ovo-ono" - istakla je Šerifovićeva.

Podsetimo, Jakov je na svom koncertu u Beogradu i zaplakao, a kako nam je tad rekao, ne seća se kada mu se to poslednji put dogodilo.

- Sve mi je tada došlo u glavu, to su bile čista emocija i sreća zbog svega. Ne sećam se kada sam poslednji put tako plakao. Nisam bio svestan do koga dolazi sve ovo što radim. Ima dobrih ljudi u ovom muzičkom svetu, zahvalan sam na njihovom odnosu. Aleksandra Prijović mi je uputila savete, ona je iskrena, prizemna, jednostavna. Rekla mi je da ostanem svoj i ne izgubim sebe, da ostanem priseban i zahvalan - rekao nam je svojevremeno Jozinović.

Jakov Jozinović: