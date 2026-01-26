Slušaj vest

Pevačica Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, privukla je veliku pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama.

Ovoga puta, Sandra je pozirala potpuno gola u kupatilu, dok je grudi diskretno prekrila samo malim peškirićem.

Ona često ističe da se dobro oseća u svojoj koži i da ne vidi ništa sporno u tome da podeli provokativne fotografije, koje za kratko vreme izazovu lavinu reakcija.

Seksi Sandra pozira naga u kupatilu
Seksi Sandra pozira naga u kupatilu Foto: Printscreen Instagram

"Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla"

Inače, jednom prilikom je govorila o naslednicima, a izjavom je mnoge ostavila u šoku.

- Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate! Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ovo ostalo, ta fina deca su u manjini, moraju roditelji sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - rekla je Sandra putem društvenih mreža.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"DA VAM OBJASNI MAMA KAKO SE IZGLEDA U 37. GODINI" Seksi Sandra bila jedna od najprovokativnijih pevačica pa nestala sa scene - sad se snimila bez trunke šminke
Seksi Sandra
Stars"HVALA BOGU ŠTO NEMAM DETE" Pevačicu osudili zbog izjave o majčinstvu: Ne pravite ih ako ne možete da ih vaspitavate
Kako danas izgleda Seksi Sandra
Stars"AKO ŽENA RADI ZA 500 €, MUŠKARAC MORA ZA 5.000!" Seksi Sandra šokirala snimkom na mrežama, napali je da je LOVATORKA (VIDEO)
seksisandra.jpg
StarsDRAGANA SE POTUKLA SA PEVAČICOM ZBOG SINIŠE: Mitrova pretila da će je GEPEKOVATI, pa završila na BETONU! NASTAO LOM!
screenshot-9-1.jpg
StarsSEKSI SANDRA PRIVEDENA! NASTALA OPŠTA GALAMA: Drama u Crnoj Gori! JEDVA JE SMIRILI (FOTO)
123456.jpg

 Seksi Sandra o zaradi muškarca i žene:

Seksi Sandra o zaradi muskarca i zene Izvor: TikTok/sandrasexy03