"UHVATILA SAM GA U PREVARI!" Šok ispovest Barbare Bobak o aferi bivšeg, Darku Laziću, dotakla se i Dare Bubamare: Evo kakve dokaze čuva u telefonu
Barbara Bobak, bez dlake na jeziku, progovorila je o fotografijama bivših momaka i tome šta čuva u svom mobilnom telefonu.
- Preko društvenih mreža sam saznala da me dečko vara. Videla sam sliku na stranici diskoteke kako se ljubi sa drugom devojkom. Fotograf je slikao masu, a njih dvoje su bili u zanosu, na dnu fotografije - priznala je pevačica i otkrila da u telefonu i dalje ima skrinšotove bivših momaka.
Barbara je objasnila zašto je njen otac preuzeo brigu o finansijama i stavila tačku i na spekulacije o tome da je sa kolegom iz benda u vezi.
- Nisu me menadžeri potkradali, nego sam odlučila da mi karijeru vodi otac zato što ja ne umem da baratam sa novcem. Tačnije, ne vodi on meni karijeru, nego finansije - istakla je Barbara Bobak, pa na pitanje o dečku, rekla:
- Nije istina da mi je kolega iz benda dečko. Snimila sam spot sa njim pa je onda krenula ta priča - izjavila je pevačica.
O Darku Laziću
Barbara nije imala problem ni da priča o bivšem dečku Darku Laziću, te je komentarisala da li joj je ta romansa pomogla u karijeri.
- Ne mislim da mi je veza sa Darkom pomogla u karijeri. Mislim da nije, jer je to neka stvar od koje sam ja morala da neki način perem.
Jer kada se na sceni pojavite kao nečiji partner, a ta veza se prekine, morate mnogo više publici da se dokazujete, upravo zbog toga što se priča da vas je neko progurao - rekla je Barbara, te je demantovala priče da joj je muka na pomen Darka Lazića.
Pecnula Daru Bubamaru
Barbara je pomenula i koleginicu.
- Nisu fudbaleri moja šoljica čaja, a ni Dara i ja nismo toliko bliske da bi mi ona nabacivala momke. To mi je onako nasumična priča.
Barbara je bez dlake na jeziku pričala i o tome da li je i kada pila tablete za smirenje.
- To se sve dešavalo u trenucima kada sam imala neke životne drame. Uzimala sam po pola tablete samo da bih se smirila, ali ne ovako, ništa previše - rekla je pevačica.
kurir.rs/blic
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: