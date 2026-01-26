Slušaj vest

Barbara Bobak, bez dlake na jeziku, progovorila je o fotografijama bivših momaka i tome šta čuva u svom mobilnom telefonu.

- Preko društvenih mreža sam saznala da me dečko vara. Videla sam sliku na stranici diskoteke kako se ljubi sa drugom devojkom. Fotograf je slikao masu, a njih dvoje su bili u zanosu, na dnu fotografije - priznala je pevačica i otkrila da u telefonu i dalje ima skrinšotove bivših momaka.

Barbara je objasnila zašto je njen otac preuzeo brigu o finansijama i stavila tačku i na spekulacije o tome da je sa kolegom iz benda u vezi.

- Nisu me menadžeri potkradali, nego sam odlučila da mi karijeru vodi otac zato što ja ne umem da baratam sa novcem. Tačnije, ne vodi on meni karijeru, nego finansije - istakla je Barbara Bobak, pa na pitanje o dečku, rekla:

- Nije istina da mi je kolega iz benda dečko. Snimila sam spot sa njim pa je onda krenula ta priča - izjavila je pevačica.

O Darku Laziću

Barbara nije imala problem ni da priča o bivšem dečku Darku Laziću, te je komentarisala da li joj je ta romansa pomogla u karijeri.

- Ne mislim da mi je veza sa Darkom pomogla u karijeri. Mislim da nije, jer je to neka stvar od koje sam ja morala da neki način perem.

Jer kada se na sceni pojavite kao nečiji partner, a ta veza se prekine, morate mnogo više publici da se dokazujete, upravo zbog toga što se priča da vas je neko progurao - rekla je Barbara, te je demantovala priče da joj je muka na pomen Darka Lazića.

Pecnula Daru Bubamaru

Barbara je pomenula i koleginicu.

- Nisu fudbaleri moja šoljica čaja, a ni Dara i ja nismo toliko bliske da bi mi ona nabacivala momke. To mi je onako nasumična priča.

Barbara je bez dlake na jeziku pričala i o tome da li je i kada pila tablete za smirenje.

- To se sve dešavalo u trenucima kada sam imala neke životne drame. Uzimala sam po pola tablete samo da bih se smirila, ali ne ovako, ništa previše - rekla je pevačica.

