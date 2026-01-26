Slušaj vest

Pravo ime Bore Santane, jednog od najpoznatijih rijaliti učesnika i muzičara na domaćoj sceni, jeste Borivoj Marinković.

Iako je godinama prisutan u javnosti, najpre kroz „Zadrugu“, a potom i u aktuelnoj „Eliti“, mnogi gledaoci nisu znali kako se zapravo zove.

Isplivala istina

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Bora Santana je karijeru izgradio pod umetničkim imenom, koje je postalo prepoznatljiv brend u rijaliti svetu.

Ipak, tek sada je šira javnost počela da obraća pažnju na njegovo pravo ime i prezime, koje se retko pominjalo u medijima.

Borivoj Marinković je tokom godina izgradio imidž kontroverznog, ali autentičnog učesnika, zbog čega je često u centru pažnje, kako zbog ljubavnih odnosa, tako i zbog sukoba i iskrenih stavova koje iznosi pred kamerama.

