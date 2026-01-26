Evo kako se zapravo zove i preziva Bora Santana
BORU SANTANU SVI ZNATE, ALI NISTE NI SVESNI KOJE JE NJEGOVO PRAVO IME I PREZIME! Godinama ga gledamo na Pinku i tek sada je sve iscurilo javno
Pravo ime Bore Santane, jednog od najpoznatijih rijaliti učesnika i muzičara na domaćoj sceni, jeste Borivoj Marinković.
Iako je godinama prisutan u javnosti, najpre kroz „Zadrugu“, a potom i u aktuelnoj „Eliti“, mnogi gledaoci nisu znali kako se zapravo zove.
Isplivala istina
Bora Santana je karijeru izgradio pod umetničkim imenom, koje je postalo prepoznatljiv brend u rijaliti svetu.
Ipak, tek sada je šira javnost počela da obraća pažnju na njegovo pravo ime i prezime, koje se retko pominjalo u medijima.
Borivoj Marinković je tokom godina izgradio imidž kontroverznog, ali autentičnog učesnika, zbog čega je često u centru pažnje, kako zbog ljubavnih odnosa, tako i zbog sukoba i iskrenih stavova koje iznosi pred kamerama.
