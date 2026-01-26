Slušaj vest

Popularna Miljana Kulić nedavno je diskvalifikovana iz rijalitija "Elite 9" nakon nedopustivog ponašanja unutar šimanovačkog imanja.

Ipak, nije da je publika ostala uskraćena za njeno prisustvo, makar na društvenim mrežama.

Bilo da se radi o njenim spontanim video-klipovima na TikToku ili pažljivo osmišljenim objavama na Instagramu, Kulićeva svakodnevno drži pažnju stotina hiljada pratilaca, koji s napetošću očekuju njene nove objave i reakcije.

Vraća se

Upravo zahvaljujući toj interakciji i svom posebnom stilu komunikacije koji kombinuje iskrenost, humor i često neočekivane momente, Miljana je uspela da izgradi jaku digitalnu zajednicu, u kojoj su njeni pratioci više od pasivnih gledalaca.

Tako će se Kulićeva večeras uključiti na lajv u 22 časova, tako da je vreme da publika ponovo oseti njen južnjački žar putem ekrana telefona i računara.

