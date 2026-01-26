Slušaj vest

Pevačica Nela Bijanić (56) često na mrežama objavljuje fotografije u izazovnim izdanjima, što je i sada bio slučaj. Ovoga puta, ona se dotakla i teme godina i istakla da su one za nju samo broj.

Naime, Nela je podelila fotografiju, a dok je na glavi imala kaubojski šešir u prvom planu je bio njen bujni dekolte.

Nela Bijanić pokazala grudi
Foto: Printscree

- Nisu bitne godine, bitna je energija kojom putuješ kroz život - napisala je pevačica.

"Nisam htela sponzore"

Nela je jednom prilikom govorila o početku karijere i istakla da nikada nije želela da preko kreveta gradi ime.

Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Prva TV

- Nikad neću zaboraviti njegove reči jednog kolege: "Nek neko pokaže prstom na Nelu, to je nemoguće." Mnogo mi je bilo draže to mišljenje koje je vladalo među kolegama jer sam smatrala da se može graditi karijera i kad nemate sponzora i kad niste bili s nekim. Nikad nisam imala dodirnih tačaka s kriminalcima. Ne može niko da me ucenjuje i kaže da mi je dao nešto kad nije- rekla je tada.

Nela Bijanić u izazovnim pozama

