Slušaj vest

Katarina Grujić, za razliku od svojih kolega, ne mora da razmišlja koji hotel da rezerviše kada ode na Crnogorsko primorje jer ima kuću u Budvi. Vila na dva sprata, od kamena i betona, nalazi se blizu centra, a dovoljno je udaljena od njega i ušuškana da Grujići imaju svoj mir.

- Iskreno da vam kažem, ne znam otkad imaju ovu kuću. Ja sam moju kupila pre desetak godina i oni su već bili tu. Svako leto ih viđam. Katarinin otac Gruja, mnogo duže bude ovde, mesecima. Ranije su Kaća i njena sestra, dok su bile devojke, znale i po mesec-dva da budu ovde. Jako fine, kulturne, ljubazne, jednu ružnu reč ne mogu da kažem - ispričala nam je letos komšinica.

- Ranije, na početku njene karijere, često sam čula Kaću kako peva. Tu, pored njihovog bazena, kupaju se, sunčaju i samo pusti glas, lepo je zvučalo. Sad je sve dosta tiše i kod njih. Dolaze sa porodicama, kad imate malu decu, sve bude prilagođeno njima - rekla nam je komšinica.

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir, Kurir, Damir Dervišagić

- Generalno su divne komšije, nemamo utisak da nam je u komšiluku, tj. meni, na deset metara od kuće, neka poznata, uspešna osoba - završila je naša sagovornica, koju smo tog dana sreli na ulici.

Otac joj izgradio vilu

Katarina Grujić je otrkila da je kuću izgradio njen otac, a da je sada u njenom vlasništvu.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina, pa otkrila kako izgleda jedan njen dan na moru u crnoj Gori, gde ujedno i radi.

1/5 Vidi galeriju Katarina Foto: Print Screen

- Ovde kasno počinju nastupi, oko pola dva ujutru, pa dok se to završi to je već sedam ujutru. Onako mrtva skinem šminku, istuširam se, legnem, i ne ustajem pre 12, 13 časova. Ne mogu nikako pre da se probudim. Tu mi je Keti, zajedno klopamo, kupamo se, potom popodnevna dremka i spremanje za nastup - rekla je tad Katarina.

Pogledajte dodatni snimak: