Pretnje smrću

- Nasmejao sam se, jer stvarno kad to kažeš zvuči strašno, doduše u trenucima kada sam ja to doživljavao nisam bio svestan te težine. Računao sam da su to fanatici, bolesnici na društvenim mrežama, a kada ti se desi da ti izbuše gume, jednom, dva puta, da kupim novi automobil, a onda posle 15-ak dana bude izgreban i sa leve i sa desne strane, onda se zapitaš “gde mi živimo, koji ljudi nas okružuju”. Počeo sam da razmišljam ko zna kome sam se zamerio, a da to ni ne znam. Ne znam ko me ne podnosi i ko ima nešto protiv mene, možda taj neko živi u kraju u kom ja živim, šetaju ulicom, mogu da nalete na mene i ne znam šta kome može da padne na pamet. Do tada se nisam ozbiljno plašio za svoju bezbednost, ali kada su se desile te neke stvari koje nisu nimalo naivne. Toga već neko vreme nema, hvala Bogu da je tako. Negde sam se i ja demoralisao, jer mi je jedan čovek pod imenom i prezimenom, nije se krio iza lažnog profila, pretio smrću zbog neke učesnice još pre nekoliko sezona. Onda sam se raspitao ko je ta osoba, to je prvi i jedini put kada sam išao da ga prijavim policiji, gde su oni videli u njegovom dosijeu, čovek je sa postojećim podacima u mupu, gde piše da je hapšen zbog narkotika, pretnji smrću, zbog toga što je neovlašćeno nosio ručnu bombu nasred ulice i onda kada te stvari saznaš a shvatiš da ti neko preti zato što si ti u rijalitiju postavio neko pitanje učesniku, a to pitanje se nije dopalo i on zbog toga, onda vidiš da živimo u društvu kom ima mnogo bolesnika koji treba da se leče. Onda se uplašiš za svoju bezbednost i sve ti to unese nemir. Ta prijava je na kraju odbačena vodila se kao neosnovana iako sam ja priložio sve dokaze, skrinšotove, i onda sam digao ruke od toga, dok se ne desi nešto konkretno. Ne daj Bože.