ZBOG VERENIČKOG PRSTENA MINE KOSTIĆ NASTAO HAOS NA MREŽAMA! Kasper odrešio kesu, kad vidite koliko košta neće vam biti dobro (FOTO)
Mina Kostić nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ svom novom partneru, kog u šali naziva Kasper, a romantična prosidba dogodila se u televizijskom studiju. Tokom emisije, Kasper je kleknuo pred pevačicu i iz džepa izvadio dijamantski prsten, dok Mina nije krila oduševljenje ovim gestom.
Pevačica je danas na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena, što je ubrzo pokrenulo brojne komentare i polemike o njegovoj navodnoj, paprenoj ceni.
Ovaj komad nakida napravljen je od belog zlata, a njegova vrednost u prodaji iznosi od 369.000 do 468.800 dinara, verovatno u zavisnosti od količine karata koje ima u sebi.
Oglasila se povodom nagađanja o tajnom venčanju
Nakon navoda o tajnoj veridbi, oglasila se Mina, te otkrila da se par još uvek nije venčao.
- Nije, to je prsten. Bože, tako nešto ne bih krila - prokomentarisala je ona za Telegraf.
- Obavestićemo kad se budemo venčavali - dodala je.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: