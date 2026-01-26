Slušaj vest

Mina Kostić nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ svom novom partneru, kog u šali naziva Kasper, a romantična prosidba dogodila se u televizijskom studiju. Tokom emisije, Kasper je kleknuo pred pevačicu i iz džepa izvadio dijamantski prsten, dok Mina nije krila oduševljenje ovim gestom.

Pevačica je danas na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena, što je ubrzo pokrenulo brojne komentare i polemike o njegovoj navodnoj, paprenoj ceni.

Mina Kostić objavila sliku vereničkog prstena
Foto: Printscreen

Ovaj komad nakida napravljen je od belog zlata, a njegova vrednost u prodaji iznosi od 369.000 do 468.800 dinara, verovatno u zavisnosti od količine karata koje ima u sebi.

Oglasila se povodom nagađanja o tajnom venčanju

Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv

Nakon navoda o tajnoj veridbi, oglasila se Mina, te otkrila da se par još uvek nije venčao.

- Nije, to je prsten. Bože, tako nešto ne bih krila - prokomentarisala je ona za Telegraf.

- Obavestićemo kad se budemo venčavali - dodala je.

Mina Kostić
mina kasper desinger.jpg
Desingerica pinkove zvezde (1).jpeg
mina kasper vendi.jpg

