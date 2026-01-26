Slušaj vest

Pobednica "Zadruge" Iva Grgurić pohvalila se novim dečkom na društvenim mrežama početkom decembra. Kako prenose mediji,navodno je u pitanju je Marko Nikolić, član organizovane kriminalne grupe koji je robijao u Americi zbog prevare i pranja novca. Milica Šumaković, Srpkinja koja je završila na Trampovoj listi "najgori od najgorih kriminalaca" zapravo je njegova verenica.

Iva Grgurić je u vezi sa Markom Nikolićem, Srbinom iz La Granža u Ilinoisu, koji je pred američkim sudovima priznao da je počinio prevaru i zbog čega je nešto više od četiri godine proveo u zatvoru.

Srpkinja Milica Šumaković, koja je pronašla svoje mesto na listi američkog predsednika Donalda Trampa "najgori od najgorih", zapravo je verenica Marka Nikolića, novog dečka Ive Grgurić. Budući da Milica još uvek nije deportovana u Srbiju, iako se kraj njene zatvorske kazne približava, njih dvoje nisu ni imali kada da raskinu veridbu.

Zašto je uhapšen Marko Nikolić, novi dečko Ive Grgurić

Uhapšena Srpkinja Milica Šumaković je pribavila više od 16 miliona dolara u kreditima i grantovima za mala preduzeća u okviru Zakona o pomoći, ublažavanju posledica i ekonomskoj sigurnosti zbog koronavirusa (CARES Act).

Milica Šumaković bila je među sedam optuženih pred Okružnim sudom SAD u Čikagu zbog učešća u šemi koja je podnela više od 300 lažnih zahteva tražeći više od 40 miliona dolara beneficija iz Programa zajmova za ekonomske štete u katastrofama (EIDL). Šumaković i njeni saučesnici, među kojima je i Marko Nikolić, novi dečko Ive Grgurić, tvrdili su u svojim zahtevima da su vlasnici i operateri različitih preduzeća u Ilinoisu i na Floridi.

Zahtevi i prateća dokumentacija sadržali su materijalno lažne prikaze o navodnim kompanijama optuženih, uključujući broj zaposlenih i iznose prihoda. Šema optuženih dovela je do toga da Američka administracija za mala preduzeća (SBA) isplati više od 16 miliona dolara lažnih beneficija. Šumaković je lično podnela i pomogla saučesniku Marku Nikoliću u podnošenju osamnaest lažnih zahteva kojima se tražilo više od 2,6 miliona dolara beneficija.

Milica Šumaković se izjasnila krivom, kao i njen verenik Marko Nikolić. On je došao u Beograd kada je pušten iz američkog zatvora. Inače, Marko Nikolić je izašao iz zatvora u maju 2025. godine.

Ostao bez miliona, mora da vrati dug američkoj vladi

Novi dečko Ive Grgurić, Marko Nikolić, saglasio se da američkoj vladi vrati 6,9 miliona dolara, a dozvoljeno mu je da ovaj dug vraća u više rata u narednih nekoliko godina.

Sestra Marka Nikolića u bekstvu

Među preostala četiri optužena je i sestra novog dečka Ive Grgurić, Maja Nikolić (36) iz Brukfilda u Ilinoisu. Ona se smatra beguncem i za njom je izdata poternica.

Redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Ivom, te smo joj pustili poruku, ali do trenutka objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

