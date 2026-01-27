Slušaj vest

Pevačica Ana Sević i njen suprug Danijel mogu se pohvaliti impresivnim voznim parkom čija se vrednost procenjuje na čak 400.000 evra. Luksuzni automobili koje poseduju privlače veliku pažnju javnosti, a svaki od njih odiše prestižom i stilom.

Ana Sević sa Danijelom Nedeljkovićem ima dvoje dece, a sa Darkom Lazićem, pevačica ima ćerku Lorenu. Ana i Danijel uživaju u porodičnom životu, odlaze na skupocena putovanja, a njihov dom nalazi se u luksuznom kompleksu na Bežanijskoj kosi. Da uživaju u luksuzu jasno je i po voznom parku koji imaju.

Naime, Danijel i Ana uslikani su kako se voze svojim besnim mašinama čija je zajednička vrednost čak oko 400.000 evra. Prvi automobil je luksuzna "mercedesova" G klasa čija je vrednost oko 250.000 evra u zavisnosti od paketa u kom dolazi, pisali su domaći mediji.

Drugi automobil je takođe "mercedes", ali ovoga puta mašina sa električnim pogonom, tačnije EQS 580. Za ovaj automobil izdvojili su oko 150.000 evra, pišu dalje domaći mediji.

Ana Sević u odličnim odnosima sa Darkom Lazićem

Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.