Pevačica Tatjana Pejčić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda", a sada je zabrinula fanove kada je podelila fotografiju iz bolnice. Ona je operisala nos, a kako kaže, dugo se dvoumila da li da svoju priču podeli sa javnosti.

Tatjana je najpre podelila fotografiju iz bolničke sobe na kojoj se vidi da joj je nos u zavojima.

- Godina nije ni počela, ja se čašćavam uveliko - napisala je ona.

- Razmišljala sam da li da objavim bilo šta u vezi ovoga sa operacijom koju sam imala pre par dana jer generalno ne volim tako neke stvari da kačim na društvene mreže uopšte. Međutim, svest mora da se malo probudi među ljudima koji prvenstveno pevaju. Dosta ljudi i kolega se javilo koji žele da reše problem sa devijacijom jer znate kako, nama i nos i grlo treba da su u funkciji 300% - napisala je Zvezda Granda.