ZAVIRITE NA PROSLAVU 51. ROĐENDANA ANABELE ATIJAS Skromna torta, a slavljenica bez trunke šminke - prava ženska žurka (FOTO)
Pevačica Anabela Atijas proslavila je 51. rođendan u krugu najmilijih. Za razliku od prethodnog rođendana, kada je slavila glamurozno sa dosta gostiju, ove godine pevačica je proslavila uz unuke i ćerke.
Anabela je oduvala svećice sa skromne torte, dok osmeh sa lica nije skidala.
Anabela Atijas slavi rođendan Foto: Printscreen/Instagram
Tu je bila i njena ćerka Blankica, kao i Lunine ćerke, Anabeline unuke, Mia i Lana.
"Da te ove godine ništa ne boli"
Luna se, inače, javno obratila mami za njen rođendan.
- Srećan rođendan mojoj majki, želim ti sreću, zdravlje, ljubav, uspeh, spokoj i mir. Nikada ne zaboravi svoju vrednost, da te ove godine ništa ne boli i da ti se uspesi ređaju kao i na početku ove 2026. godine. Sve si zaslužila - napisala je Luna.
