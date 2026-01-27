Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas proslavila je 51. rođendan u krugu najmilijih. Za razliku od prethodnog rođendana, kada je slavila glamurozno sa dosta gostiju, ove godine pevačica je proslavila uz unuke i ćerke.

Anabela je oduvala svećice sa skromne torte, dok osmeh sa lica nije skidala.

Anabela Atijas slavi rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Tu je bila i njena ćerka Blankica, kao i Lunine ćerke, Anabeline unuke, Mia i Lana.

"Da te ove godine ništa ne boli"

Luna se, inače, javno obratila mami za njen rođendan.

- Srećan rođendan mojoj majki, želim ti sreću, zdravlje, ljubav, uspeh, spokoj i mir. Nikada ne zaboravi svoju vrednost, da te ove godine ništa ne boli i da ti se uspesi ređaju kao i na početku ove 2026. godine. Sve si zaslužila - napisala je Luna.

