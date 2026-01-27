- U vremenu kada se mnogo piše i nagađa, ovu vest želim da podelim sama, onako kako je osećam. Moja porodica bice veća za još jednog člana. Trudna sam. Zahvalna sam Bogu na svemu. Za mene počinje nova era. Jedan novi život. Ovo je trenutak koji se ne objašnjava. Samo se živi. Komentare na ovu objavu gasim jer biram mir. Za sebe. Za svoje dete - poručila je Edita Aradinović i stavila i emodži devojčice, što je mnogima delovalo kao znak da je zapravo otkrila i pol bebe.