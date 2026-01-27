Slušaj vest

Pevačica Jovana Tipšin je otkrila da veruje da je videla duh pokojne majke, kao i da je kamerom uspela da zabeleži trenutak koji je na nju ostavio snažan emotivni trag.

O ovom neobičnom događaju Jovana je govorila vrlo otvoreno, ističući da joj se sve desilo potpuno neočekivano.

- Desilo mi se da sam dobila poziv kada je moj bivši dobio dete da dođem na proslavu. I sad sedim na klupi sa sestrom, i pričam na telefon i vidim prolazi žena, a ja vičem: "Evo je mama!" Ona kaže: "Kakva mama, šta je s tobom, ženo?!" U tom trenutku je prošlo godinu i po dana otkad je umrla žena. Ja spustim slušalicu i snimim ženu.

- Ta žena se nije okrenula. Bila je isto obučena kao moja mama, ista kosa, tašna i saplela se... Ulazi u zgradu za koju moraš da imaš šifru ili ključ da bi otvorila. Ona je samo otvorila i otišla u drugu dimenziju i više je nikada nisam videla. Nikada. Ja pošaljem snimak mojoj braći, sestri. Oni mi kažu: "Odakle ti ovaj snimak, gde je mama žurila ovako?" To je stvarno... Nemam reči... - rekla je Jovana za Adria TV.

Podsetimo, Jovana Tipšin otkrila je da je, kako veruje, predosetila smrt oca, a taj trenutak joj je i danas duboko urezan u sećanje. Kako je ispričala, vraćajući se sa jednog nastupa, među čituljama u novinama ugledala je njegovu sliku, što je doživela kao potresan i sudbinski znak.

