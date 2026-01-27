Slušaj vest

Pobednica rijalitija "Zadruga" starleta Iva Grgurić, već neko vreme uživa u ljubavi sa muškarcem čiji identitet krije od javnost. Kako su preneli mediji, u pitanju je Marko Nikolić, član organizovane kriminalne grupe. Iako nije želela da sama govori o identitetu partnera, Iva je nedavno rekla da ga vidi kao oca svoje dece.

Iva je nedavno rekla da je srećna u ljubavi, a dečka je opisala kao "moćnog i stabilnog muškarca".

- Emotivni život sve zanima, tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - rekla nam je ona tada.

- Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve.

"Vidim ga kao oca svog deteta"

Iva je tada istakla i da uskoro želi da se ostvari kao majka.

- Volela bih uskoro da postanem majka, a ja šta god da kažem to se i desi. Sadašnjeg partnera definitivno vidim kao oca svog deteta. Ima mnogo ljudi koji ne žele da postanu roditelji, naravno da nikoga ni u tom slučaju ne ucenjujem.

Osuđen sa verenicom u Americi

Podsetimo, Marko Nikolić je u Americi bio u zatvoru zbog prevare i pranja novca. Milica Šumaković, Srpkinja koja je završila na Trampovoj listi "najgori od najgorih kriminalaca" je njegova verenica, a kako je ona i dalje na odsluženju kazne, oni nisu mogli da raskinu pre nego što je Nikolić započeo vezu sa Ivom.

Podsetimo, Milica je pribavila više od 16 miliona dolara u kreditima i grantovima za mala preduzeća u okviru Zakona o pomoći, ublažavanju posledica i ekonomskoj sigurnosti zbog koronavirusa (CARES Act).

Sa njom je u Americi uhapšeno još šest Srba za prevaru, a među njima je i Ivin sadašnji dečko, a Miličin verenik Marko.

Oboje su se izjasnili krivima. On je došao u Beograd kada je pušten iz američkog zatvora. Prema saznanjima medija, Marko Nikolić je izašao iz zatvora u maju 2025. godine. On je dužan da američkoj vladi vrati 6,9 miliona dolara, a dozvoljeno mu je da ovaj dug vraća u više rata u narednih nekoliko godina.

Inače, Markova sestra je i dalje u bekstvu.