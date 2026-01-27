Slušaj vest

Mina Kostić nedavno se verila sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, a romantična prosidba dogodila se u televizijskom studiju. Tokom emisije "Amidži šou", Kasper je kleknuo pred pevačicu i iz džepa izvadio prsten, dok Mina nije krila oduševljenje ovim gestom.

Pevačica je na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena, što je ubrzo pokrenulo brojne komentare i polemike o njegovoj ceni. S jedne strane se tvrdilo da je u pitanju prsten od belog zlata sa plavim dijamantom čija se vrednost kreće od 369.000 do 468.800 dinara.

S druge strane pojavile su se priče da je u pitanju nakit koji je Kasper naručio preko Interneta.

Pojedini korisnici društvenih mrže pronašli su prsten koji izgleda kao i onaj koji nosi Mina Kostić na sajtu "Walmart.com" , a njegova cena iznosi svega 99,99 dolara, odnosno oko 10.000 dinara.

Gde je Kasper kupio prsten, zna samo on, jer niko od onih koji komentarišu na mrežama račun nije video. Mi smo Mini poslali poruku, ali do objavljivanja teksta nije odgovorila.

Prosidba u emisiji

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se zu njega zaljubila i on je čovek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanemeo... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam rešio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

