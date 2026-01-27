Slušaj vest

Tokom emisije koju vodi Boki 13, pevačica Mina Kostić i njen verenik Manet Ćuruvija Kasper našli su se u centru nesvakidašnje „ceremonije“. Ono što je trebalo da bude rutinsko gostovanje u Severnoj Makedoniji, pretvorilo se u "venčanje" uživo u programu.

Mina je čak za ovo gostovanje izabrala i šampanj haljinu sa biserima i bez oklevanja prihvatila igru voditelja. Ceremoniji je dodatnu težinu dao i kum – poznati menadžer i producent Ritko Memedov, koji im je bio svedok.

- Prsten ste već stavili… Proglašavam vas mužem i ženom - Boki 13 je preuzeo ulogu matičara, ali i kuma i kume.

Posle poljubaca pred kamerama, Mina je otkrila da će uzeti i Manetovo prezime.

- Ja na svoje dodajem Ćuruvija, a on uzima moje prezime - rekla je pevačica tokom prenosa.

Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Ipak, najveću pažnju izazvale su njene izjave o privatnom životu, iznete bez zadrške.

- Prvi put smo se videli 29. decembra i tad smo vodili ljubav prvi put. On je dominantan. Nisam ništa čekala, odmah sam mu dala.

Mina Kostić srećna i zadovoljna Foto: screenshot pink tv

Govoreći o planovima koji prevazilaze televizijski performans, Mina je jasno nagovestila da razmišlja i o proširenju porodice.

- Rodiću mu, radimo na tome.

