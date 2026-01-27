Slušaj vest

Mina Kostić i Kasper gotovo su nerazdvojni, a zajednička gostovanja u emisijama postala su redovna pojava.

Ljubavni par je gostovao kod Bokija 13 i govorio o svom odnosu, ljubavi ali i lošim komentarima.

Mina dala svoj sud

Mina se prisetila bivšeg partnera Igora, a Boki je iskoristio priliku i spomenuo šuškanja da je Mane Ćuruvija svojevremeno pisao i Nataši Bekvalac.

- Igor je bio zaljubljen u mene dok sam još radila na Pirani. On je meni to rekao. Evo i Kasper je već 20 godina zaljubljen u mene - izjavila je pevačica.

- Pusti ti meni to sad, zato je pisao drugim pevačicama - prekinuo je Boki u svom stilu.

- Ne branim ga stvarno, ali ja da sam muško i ja bih pisala Nataši Bekvalac - rekla je Mina sa osmehom na licu.

Isplivale prepiske

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je verio pevačicu Minu Kostić, a nedavno su u javnost dospeli novi i šokantni detalji o njemu. Naime, u javnost je dospela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.

Naime, on sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je pre 16 meseci.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

Verili se u emisiji

Mina Kostić je bila 6 meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo.

Mane je uživo u emisiji "Amidži šou" sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno "da". Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila.