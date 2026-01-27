Slušaj vest

Na Kopaoniku već tri dana traje neviđeno slavlje u režiji jednog srpskog biznismena koji je odlučio da svoj rođendan proslavi u velikom stilu. Kako se priča na ovoj planini, on je za svoje prijatelje organizovao pravi gala ugođaj, koji uključuje sve – od plaćenog smeštaja do angažovanja muzičkih zvezda, među kojima su Jelena Rozga i Tamara Milutinović za koje je izdvojeno 100.000 evra.

Vrhunac proslave dogodio se trećeg dana, kada su na Kopaonik stigla poznata imena domaće i regionalne scene. Kako bi sve proteklo u najboljem redu i daleko od očiju javnosti, na lokalu u kojem se slavilo navučene su zavese, a mere diskrecije bile su na visokom nivou.

Izvor upućen u detalje proslave otkriva da su specijalne gošće bile čuvane kao stroga tajna.

– Nekoliko pevača već je pevalo, a za treću noć, u ponedeljak, ostavili su Jelenu Rozgu i Tamaru Milutinović. Koliko znam, obe su stigle kao iznenađenje i o tome se nije pričalo, potrudili su se da sve drže u tajnosti. Od muških izvođača, treću noć je pevao Nenad Knežević Knez, on je otvorio veče, pre nego što su došle njih dve, navodi izvor sa lica mesta.

Pored hrvatske zvezde Jelene Rozge i naše pevačice Tamare Milutinović, atmosferu je do usijanja doveo i Nenad Knežević Knez. Rozga, kako se saznaje, nije napuštala svoj hotel sve do trenutka kada je trebalo da izađe na binu.

Cifra od koje se vrti u glavi

Domaćin se potrudio da zvanicama obezbedi potpuni luksuz, plaćajući smeštaj i za goste i za izvođače. Prema procenama, ovo zadovoljstvo koštalo je pravo bogatstvo.

– Gostima ništa ne fali, čovek se baš otvorio povodom rođendana i priuštio je i sebi i porodici i prijateljima pravi ugođaj. Za goste pevače je takođe, naravno, obezbeđen smeštaj. Sve zajedno košta sigurno 100.000 evra. I više, ali ajde neka bude sto, da zaokružimo – istakao je izvor sa Kopaonika.