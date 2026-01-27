Slušaj vest

Mina Kostić i njen verenik Kasper gostovali kod Bokija 13 i tom prilikom ponovo govorili o njihovoj ljubavi ali i privatnom životu.

Pevačica je u jednom trenutku progovorila o svom poreklu i veri.

"Nemam ništa romsko"

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.

Foto: Printscreen/Instagram

Verili se u emisiji

Mina Kostić nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ svom novom partneru, kog u šali naziva Kasper, a romantična prosidba dogodila se u televizijskom studiju. Tokom emisije, Kasper je kleknuo pred pevačicu i iz džepa izvadio dijamantski prsten, dok Mina nije krila oduševljenje ovim gestom.

Pevačica je nedavno na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena, što je ubrzo pokrenulo brojne komentare i polemike o njegovoj navodnoj, paprenoj ceni.

Oglasio se Minin brat

Usred haosa koji se dešava oko njihovog odnosa, oglasio se pevačicin brat i javno joj pružio podršku.

- Seko naša, uz tebe smo, kao i uvek! Ne osvrći se na nebitne ljude, koji ne znaju šta će sa svojim životima. Volimo te! - napisao je on na Instagramu, dok je Mina odmah odgovorila:

- Hvala, brate moj, volim i ja tebe!