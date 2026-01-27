Slušaj vest

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper i Mina Kostić ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom i izjavama.

Ljubavni par je gostovao u podkastu kod Bokija 13 i tom prilikom se dotakao i intime. Pevačica je progovorila bez dlake na jeziku o intimi sa verenikom.

– Imamo kontinuitete, to radimo svakodnevno, po 4-5 puta na dan - rekla je Mina i dodala:

– Prvi put smo se videli 29. decembra i tad smo vodili ljubav prvi put. On je dominantan. Nisam ništa čekala, odmah sam mu dala - priznala je Mina i otkrila da planiraju proširenje porodice:

– Rodiću mu, radimo na tome.

"Nemam ništa romsko"

Pevačica je u podkastu govorila i o svom poreklu.

- Ja sam Srpkinja, tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.