"ODMAH SAM MU DALA, NIŠTA NISAM ČEKALA" Mina Kostić šokirala priznanjem, želi da rodi dete Kasperu: Imamo odnose 5 puta na dan
Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper i Mina Kostić ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom i izjavama.
Ljubavni par je gostovao u podkastu kod Bokija 13 i tom prilikom se dotakao i intime. Pevačica je progovorila bez dlake na jeziku o intimi sa verenikom.
– Imamo kontinuitete, to radimo svakodnevno, po 4-5 puta na dan - rekla je Mina i dodala:
– Prvi put smo se videli 29. decembra i tad smo vodili ljubav prvi put. On je dominantan. Nisam ništa čekala, odmah sam mu dala - priznala je Mina i otkrila da planiraju proširenje porodice:
– Rodiću mu, radimo na tome.
"Nemam ništa romsko"
Pevačica je u podkastu govorila i o svom poreklu.
- Ja sam Srpkinja, tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.
- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.
- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.
- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.
- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.
- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.