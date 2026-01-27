Slušaj vest

Starleta Iva Grgurić u vezi je sa Markom Nikolićem, članom organizovane kriminalne grupe koji je robijao u Americi zbog prevare i pranja novca. Inače, Marka je 2018. godine opljačkala striptizeta, a tada je bio glavna tema u tamošnjim medijima.

Kako su tada navodili, Marko Nikolić je tom prilikom rekao u policiji u Majamiju da je ženu upoznao u ranim jutarnjim satima u popularnom klubu. Oko 3.50 ujutru Nikolić i žena su peške prešli oko pola milje do stana Nikolićevog prijatelja. Sigurnosne kamere u holu zgrade snimile su ih kako ulaze u zgradu.

Marko Nikolić je oko 5.30 ujutru ispratio ženu do mesta gde ju je čekao Uber. Kada se vratio gore, rekao je policiji da je otkrio da mu nedostaje: 10 kreditnih kartica, 500 dolara u gotovini i roleks sat vredan 16.000 dolara, pisao je tada "miamiherald".

Iva u vezi sa Markom, krije ga od svih

Iva Grgurić u vezi je sa Markom Nikolićem, Srbinom iz La Granža u Ilinoisu, koji je pred američkim sudovima priznao da je počinio prevaru i zbog čega je nešto više od četiri godine proveo u zatvoru. Inače, Milica Šumaković, Srpkinja koja je završila na Trampovoj listi "najgori od najgorih kriminalaca" zapravo je njegova verenica.

Budući da Milica još uvek nije deportovana u Srbiju, iako se kraj njene zatvorske kazne približava, njih dvoje nisu ni imali kada da raskinu veridbu.

Milica Šumaković je administracija Donalda Trampa stavila na listu "najgori od najgorih" kriminalaca. Tramp se ovom listom pohvalio povodom obeležavanja prve godišnjice mandata, što je svrstao u svoj uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala.

Evo zbog čega je uhapšen Marko Nikolić

Uhapšena Srpkinja Milica Šumaković je pribavila više od 16 miliona dolara u kreditima i grantovima za mala preduzeća u okviru Zakona o pomoći, ublažavanju posledica i ekonomskoj sigurnosti zbog koronavirusa (CARES Act).

Milica Šumaković bila je među sedam optuženih pred Okružnim sudom SAD u Čikagu zbog učešća u šemi koja je podnela više od 300 lažnih zahteva tražeći više od 40 miliona dolara beneficija iz Programa zajmova za ekonomske štete u katastrofama (EIDL). Šumaković i njeni saučesnici, među kojima je i Marko Nikolić, novi dečko Ive Grgurić, tvrdili su u svojim zahtevima da su vlasnici i operateri različitih preduzeća u Ilinoisu i na Floridi.

Zahtevi i prateća dokumentacija sadržali su materijalno lažne prikaze o navodnim kompanijama optuženih, uključujući broj zaposlenih i iznose prihoda. Šema optuženih dovela je do toga da Američka administracija za mala preduzeća (SBA) isplati više od 16 miliona dolara lažnih beneficija. Šumaković je lično podnela i pomogla saučesniku Marku Nikoliću u podnošenju osamnaest lažnih zahteva kojima se tražilo više od 2,6 miliona dolara beneficija.

Milica Šumaković se izjasnila krivom, kao i njen verenik Marko Nikolić. On je došao u Beograd kada je pušten iz američkog zatvora. Prema saznanjima "Blica", Marko Nikolić je izašao iz zatvora u maju 2025. godine.

Mora da vrati dug američkoj vladi

Novi dečko Ive Grgurić, Marko Nikolić, saglasio se da američkoj vladi vrati 6,9 miliona dolara, a dozvoljeno mu je da ovaj dug vraća u više rata u narednih nekoliko godina.