Slušaj vest

Aleksandra Subotić sa suprugom Pecom boravila je u Kini jedno vreme, a onda je otkrila da je doživela neprijatnost kada je tražila taksi uslugu. Navodno taksista nije hteo da sluša njene zahteve, pa je u jednom trenutku ostavio na prometnoj ulici.

- Sve je počelo tokom vožnje, prvo sam zamolila taksistu da upali taksimetar na engleskom, ali on mi se smejao i držao lajv na Tiktoku! Pozvala sam supruga koji govori kineski poprilično dobro i on mu je opet ponovio gde da me odveze i zamolio da upali taksimetar! Da bi isti taksista meni na prevodiocu napisao da mi kao stranci nemamo pravo da govorimo kineski - napisala je Subotićka.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Printscreen

- Što me je iskreno uvredilo poprilično! I moram vam reći da mi je bilo čudno jer se Kinezi uglavnom obraduju kada vide da neko želi da uči njihov jezik! Počeo je da bude poprilično nervozan nakon toga i da mi piše na prevodilac: kako je velika gužva na toj adresi gde ja idem i kako on ne želi da vozi, da nađem novi taksi! Zaustavio se nasred nekog velikog puta nasred raskrsnice i tražio duplo veću cifru nego što ja znam da otprilike košta ta vožnja! Ja sam to odbila da platim i tražila da mi pokaže taksimetar - tvrdi Subotićeva.

1/12 Vidi galeriju Aleksandra Subotić u Kini Foto: Pritnscreen/Instagram

- Dok sam sedela na zadnjem sedištu, počeo je da mi otima tašnu iz ruku! Uspela sam i da izađem i da mu iščupam tašnu iz ruku! Od stresa sam počela da plačem! Nastavio je da insistira da mu platim, pokazao mi je sakriveni taksimetar i kao što sam pretpostavljala, duplo niža! Novac sam mu bacila kroz prozor - i tako potresena i uplakana - nasred ovog puta tražila izlaz. Jako sam se bojala jer je ogromna raskrsnica, o broju vozila da ne govorim koji prolaze kola, motori, bez pešačkog u blizini! Kao na sred autoputa sa po 4 trake da vas neko ostavi. Slučaj je prijavljen i policiji i osoblju mog hotela ispred kog sam uzela taksi - navela je ona na Instagramu.