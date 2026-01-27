Slušaj vest

Folk pevačica Mina Kostić oglasila se za Kurir posle spekulacija na društvenim mrežama o ceni vereničkog prstena koji joj je stavio na prst Mane Ćuruvija Kasper. Naime, pojavile su se dve varijante - da je prsten od belog zlata s dijamantma koji košta od 369.000 do 468.800 dinara, ali i da ga je Kasper kupio za 99,99 dolara na sajtu "Walmart.com".

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je za Kurir Kostićeva.

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce kada ju je zaprosio.