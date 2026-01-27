Slušaj vest

Folk pevačica Mina Kostić oglasila se za Kurir posle spekulacija na društvenim mrežama o ceni vereničkog prstena koji joj je stavio na prst Mane Ćuruvija Kasper. Naime, pojavile su se dve varijante - da je prsten od belog zlata s dijamantma koji košta od 369.000 do 468.800 dinara, ali i da ga je Kasper kupio za 99,99 dolara na sajtu "Walmart.com".

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je za Kurir Kostićeva. 

Mina Kostić verenički prsten Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce kada ju je zaprosio.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

